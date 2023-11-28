Как подать заявку на компенсацию, если уничтожено жилье в совместной собственности: пояснение Шуляк

По ее словам, совместная собственность не должна быть препятствием для получения компенсации "єВідновлення" - если у квартиры или частного дома несколько владельцев, они отныне могут выбирать - либо по-прежнему подавать через "Дію" одно общее заявление на всех, либо подавать несколько отдельных заявлений.

В последнем случае предусмотрен и отдельный жилищный сертификат. Их может быть столько, сколько совладельцев в квартире или частном доме.

"После подачи заявления или заявлений жилье обследует комиссия органа местного самоуправления. Если оно подпадает под услугу, то комиссия определит сумму компенсации для каждого совладельца в соответствии с его долей в собственности. Соответственно, у каждого будет свой жилищный сертификат", - подчеркнула нардеп.

Она также уточнила: сертификат можно использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом или объединить сертификаты с другими совладельцами, чтобы вместе приобрести новое общее жилье.

В целом по состоянию на сегодня получено уже 6567 заявлений на получение компенсации за разрушенное жилье, отметила Шуляк.

Наибольшее количество заявлений подают жители Харьковской и Киевской областей - в совокупности жители этих регионов подали 4520 заявлений. Впрочем, вскоре лидерами по подаче заявлений могут стать временно оккупированные области.

"14 ноября стартовал экспериментальный проект по проведению обследования уничтоженного жилья в Мелитополе. Жилье там будут обследовать с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли и если этот опыт будет успешным, в программу будут включаться и другие населенные пункты Украины, находящиеся во временной оккупации", - подытожила Шуляк.

Напомним, по состоянию на 10 ноября по программе "єВідновлення" сформированы первые 500 жилищных сертификатов, которые владельцы уничтоженного жилья смогут обменять на новое. Речь идет о недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, причем выбирать новое жилье граждане могут по всей территории Украины, а не только там, где расположена уничтоженная квартира.

Воспользоваться жилищным сертификатом нужно в течение 5 лет с момента получения, причем жилье, полученное человеком по сертификату, в течение следующих 5 лет нельзя продавать.

Кроме того, возможность получить компенсацию за уничтоженное жилье будет и у владельцев квартир на этапе строительства. В частности, если в доме построен каркас, то для инвестора законом предусмотрена возможность получить компенсацию.