ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как подать заявку на программу медицинской эвакуации: ответ Минреинтеграции

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 23:55
Как подать заявку на программу медицинской эвакуации: ответ Минреинтеграции Фото: Больница (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ украинские граждане могут быть эвакуированы и доставлены на специализированное лечение в клиники Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач, руководствуясь установленными критериями направление граждан Украины для лечения за границу.

Подробнее о критериях можно узнать на странице Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

Украинцы, получившие статус временной защиты в Польше, могут выезжать из страны на время домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием