Как подать заявку на программу медицинской эвакуации: ответ Минреинтеграции
Пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ украинские граждане могут быть эвакуированы и доставлены на специализированное лечение в клиники Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач, руководствуясь установленными критериями направление граждан Украины для лечения за границу.
Подробнее о критериях можно узнать на странице Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, что с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.
Украинцы, получившие статус временной защиты в Польше, могут выезжать из страны на время домой.
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