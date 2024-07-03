Как подать электронное заявление для поступления после 11 класса: инструкция с фото

1 июля в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов . С помощью них абитуриенты будут просматривать конкурсные предложения для поступления, осуществлять подачу заявлений в высшие учреждения и пересматривать их текущее состояние.

РБК-Украина со ссылкой на МОН рассказывает, как подать заявку онлайн.

Как выбрать конкурсное предложение на поступление

Для подачи заявления на поступление в высшее образование в своем электронном кабинете нажмите на ссылку "Подача заявлений". На экране должна появиться форма выбора конкурсного предложения.

Здесь вам нужно выбрать подходящие параметры для выбора конкурсных предложений и нажать "Поиск":

регион (т.е. область Украины, г. Киев - отдельно)

учебное заведение

образовательно-профессиональная степень - профессиональный младший бакалавр

форма обучения - дневная, заочная

специальность - введите код специальности или часть названия специальности

В таблице "Найденные конкурсные предложения" после просмотра найденной информации нажмите в выбранном предложении на ссылку в колонке "Название предложения" для открытия списка вступительных экзаменов и конкурсных показателей.

Если у вас нет результатов НМТ 2022-2024 или ВНО 2021 года, вы можете сдать собеседование или творческий конкурс (последний - на специальности, для которых предусмотрено составление исключительно творческого конкурса).

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Если же у вас есть результаты НМТ 2022-2024 или ВНО 2021, укажите соответствующий признак.

Нажимая на гиперссылку "Требования", ознакомьтесь с требованиями к структуре и содержанию мотивационных писем абитуриентов, если ваше конкурсное предложение предусматривает их написание.

Если вы определились, куда вы хотите подать заявление, установите отметку в первой колонке таблицы, а для продолжения формирования заявления нажмите "+ подать заявление".

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Как подать заявление на поступление

После нажатия кнопки на экране появится форма для подачи. Просмотрите общие параметры выбранного конкурсного предложения.

Для подачи заявления в конкурсе на "бюджетное" место и участие в конкурсе на "контрактные" места в случае неполучения рекомендации по этому конкурсному предложению учиться на "бюджете" укажите верхнюю отметку.

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Если вы участвуете в конкурсе только на "контракт", вам нужно выбрать нижнюю метку.

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Если у вас есть льготы, до подачи заявлений обратитесь в заведение с подтверждающими документами для внесения этой информации в ЕГЭБО. Тогда, создавая заявления, можете выбрать льготу, с которой будет подано заявление.

Важно: льготы, предоставляющие право для перевода с "контракта" на "бюджет", можно добавить на разных этапах поступления.

Далее укажите выбранную образовательную степень (уровень) за бюджетные средства:

"никогда не получался" - необходимо указать, если поступление на основе полного общего среднего образования осуществляется впервые

"уже получен ранее" - необходимо указать, если поступление на основе полного общего среднего образования уже получено

"уже получалось раньше (обучение не завершено)" - необходимо указать, если поступление на основе полного общего среднего образования еще не завершено

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В блоке "Результаты испытаний" выберите способ подачи заявления: собеседование, результаты НМТ или результаты ВНО прошлых лет.

Если выбираете "Собеседование", укажите соответствующий признак и ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки мотивационного письма. Для внесения текста мотивационного письма нажмите на гиперссылку "Внести текст мотивационного письма".

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При выборе "Результаты национального мультипредметного теста" необходимо выбрать три вступительных испытания, подтянув соответствующие данные.

К каждому своему заявлению вы должны указывать текст мотивационного письма.

Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопку "Подать заявление". Ознакомьтесь с подтверждением подачи заявления. Если все правильно, нажмите кнопку "Подтвердить".

После этого на экране появится информация об успешной регистрации заявления в ЕГЭБО.

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