Как подать алименты на ребенка с отца по другую сторону границы: объяснение юриста

Куда обращаться, если отец ребенка работает за границей

Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Не является основанием для освобождения от такой обязанности то, что один из родителей проживает в другой стране, обращает внимание юрист.

Украина является участником ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, а именно: Конвенции о взыскании алиментов за границей и Конвенции о международно-правовом взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания. Это позволяет решать вопросы взыскания алиментов.

Для того, чтобы взыскать алименты с проживающего за рубежом отца, мать может поступить в зависимости от того, есть ли соответствующее решение суда.

"Если мать уже получила решение суда о взыскании алиментов в Украине, то она может обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник, с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов. После получения решения украинского суда и вступление в силу его законной силы, его необходимо признать на территории той страны, где проживает должник", – объясняет Александр Курявый.

Для этого необходимо подать ходатайство о признании и исполнении судебного решения, приобщив следующие документы:

копия судебного решения;

справка о том, что решение вступило в законную силу;

справка о частичном исполнении или неисполнении решения на территории Украины;

справка о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о дне судебного заседания, и копии документов, подтверждающих это, если ответчик не участвовал в судебном заседании;

копия протокола судебного заседания (или журнала судебного заседания), в ходе которого дело о взыскании алиментов было рассмотрено по существу;

фотография стягивателя.

Ходатайства и документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык договорной стороны, на территории которой предлагается осуществить признание и исполнение решения.

"Ходатайство направляется в Министерство юстиции Украины через территориальное управление юстиции, после чего оно в течение месяца со дня поступления передается в компетентный орган иностранной страны. О ходе и результатах рассмотрения ходатайства о признании и исполнении решения о взыскании алиментов Министерство юстиции Украины письменно уведомляет истца", – отмечает юрист.

Фото: Документы посылают в другую страну (freepik.com)

Если решения суда нет, то можно обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник, с заявлением об установлении решения по алиментам.

"В данном случае необходимо обращаться в суд иностранной страны и получать решение, которое будет непосредственно выполняться по месту жительства должника. По процедуре оно посылается так же, как и ходатайство в иностранную страну, что отмечалось выше", – уточняет специалист.

В то же время развод родителей ребенка для взыскания алиментов не обязателен. В статье 180 Семейного кодекса Украины указано, что в обязанность родителей входит содержание своих детей, не достигших совершеннолетнего возраста, при этом и отец, и мать имеют равные права и обязанности относительно своего ребенка.

"То есть родительские права сохраняются за ними как в период совместной жизни, так и после расторжения брака, из чего следует, что заявление на выплату алиментов можно подать, как после развода, так и в период брака и даже, если муж и жена не были в браке", – обращает внимание Александр Курявый.

Куда обращаться женщине за границей для взыскания алиментов с отца детей в Украине

Из-за войны большое количество женщин с детьми уехали за границу, а их мужья остались в Украине. В таком случае находящаяся в иностранной стране женщина может обратиться с исковым заявлением о взыскании алиментов с отца через компетентный орган иностранной страны, который сможет передать дело в Украину, объясняет Александр Курявый.

"Последний присылает соответствующие документы Министерству юстиции Украины. Соответственно исковое заявление должно оформляться в соответствии с требованиями ст. 175 Гражданского процессуального кодекса Украины и ряда международных конвенций", – обращает внимание специалист.

Он отмечает: можно также обратиться в иностранный суд, однако процедура будет более долгой и сложной, ведь суд обязан сообщить родителю о рассмотрении дела, требовать с него некоторые документы, делать запросы, что значительно затягивает процедуру и может длиться от 6 месяцев до полутора лет.

"Поэтому лучше обращаться в суд по месту жительства отца, а именно в Украину. Одним из самых удобных вариантов в настоящее время является обращение в суд Украины с помощью сервиса электронного суда в электронном формате или воспользоваться правовой помощью украинского адвоката, что сможет решить вопрос быстро и согласно законодательства", – подсказывает юрист.