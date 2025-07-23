Как Плюсы в Армия+ сформировали новую культуру благодарности военным

В декабре прошлого года мы начали объединять крупные бизнесы с одной целью – позаботиться о военных. Чтобы они не искали скидок на топливо или снаряжение где-нибудь, а имели бы их в смартфоне.

Так появилась программа поддержки Плюсы в приложении Армия+. Сейчас Плюсы стали сервисом №1 по популярности. Он работает уже семь месяцев. За это время мы сформировали новую культуру благодарности военным. Государство подтянуло национальные компании, которые хотели поблагодарить наших защитников и защитниц своими предложениями. И таких собралось много.

В чем новизна нашего подхода? Во-первых, мы сделали эту благодарность безопасной для военных и бизнеса. Первым не надо переживать за свои данные, вторым – собирать дополнительные подтверждения, что человек служит. Мы создали взаимодействие, защищенное и зашифрованное, которое упрощает процесс для обеих сторон.



Также мы хотим, чтобы Плюсы задали планку для этой культуры благодарности на высоком уровне. Транслировали ее, прививали обществу мысль, что благодарить военных надо не только в выдающиеся даты или профессиональные праздники, а всегда. Потому что у всех возникало это ощущение. Когда кажется, что делаешь недостаточно, чтобы выразить всю благодарность человеку, который пошел защищать страну.

Хочется сделать для этих людей что-то еще, кроме слов и доната. И эту эмоцию можно передать через помощь скидкой или услугой. Идея оправдала себя, потому что благодаря этим шагам военные почувствовали, что обществу они не безразличны. Три миллиона раз уже воспользовались предложениями от партнеров. Более 270 миллионов гривен удалось сэкономить.

Также Плюсы стали доказательством того, что бизнесы готовы позаботиться и выручить в необходимый момент. Вот несколько примеров.



"Укрзализныця" – один из наших партнеров. Они создали возможность купить билет на поезд из спецрезерва. Это очень ценное предложение, потому что довольно часто возникают ситуации, когда мест на нужный рейс уже нет, а добраться куда-то срочно надо. Так спецрезерв уже спас планы сотням военных.

Есть еще один показательный пример – рота ударных БпЛА из 112 ОБр ТРО. У них есть банк, куда собирают деньги на различные нужды. Среди них – доставка Новой почтой. Военные пользуются ею регулярно. Только отправка-получение стоит им несколько десятков тысяч гривен в месяц. Но благодаря предложению партнера – доставки за 1 гривну – роте удалось сэкономить 35 000 гривен и направить их на более важные нужды.

В работе над Армия+ придерживались принципа построения экосистемы, в центре которой – военный (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Или горючее. Из тех разговоров, которые у меня были с военными, бензин у них – одна из самых больших статей расходов. С учетом всех разъездов, я могу представить, сколько денег надо, чтобы машина была постоянно заправлена. Поэтому предложения от сетей АЗК UKRNAFTA, WOG и ОККО изрядно выручают защитников и защитниц. Это более 47 млн литров топлива, на котором удалось сэкономить более 220 млн грн. Недаром предложения по горючему занимают первое место по использованию – ими воспользовались 2,5 млн раз.



Поэтому неудивительно, что топливо – в топе вариантов, когда мы спрашивали, что именно хотят видеть пользователи в Плюсах. Кстати, этот опрос также можно считать своеобразной частью новой культуры благодарности. Потому что важно не просто слышать человека. Важно слышать и принимать его мнение в работу. Что мы и сделали. Результаты этого опроса стали для нас указателем, по которому мы шли и воплощали определенные чекпоинты. Например, выполнили просьбу военных предоставить возможность делиться предложениями с родными.

На вопрос "Каких функций вам не хватает в Плюсах?" 44% пользователей сказали о шеринге скидок. Это мы воплотили в конце апреля. За это время пользователи 46 200 раз прислали промокоды или QR-коды на скидку. Потому что родные военных также заслуживают заботы и поддержки.

Плюсы – это агрегатор благодарности просто у военных под рукой. На базовом уровне мы уже начали: билеты, топливо, доставка, одежда и снаряжение. Недавно появилась скидка на билеты в кино от Multiplex, а на этой неделе –предложение от компании "Баллистика". Дальше будут медицина, досуг и мобильная связь. Все это планируется в программе. Необходимо максимально окутать людей теплом и заботой: от логистики – до покупки различных товаров и культурных развлечений.

Если бы пять лет назад, когда я занималась COVID-сертификатами, мне бы сказали, что моя команда будет создавать приложение, которое будет решать вопросы военных – и бытовые в том числе, – то я покрутила бы пальцем у виска.

Но из-за войны мы оказались здесь и начали строить экосистему, в центре которой – военный. Именно этого принципа мы придерживались в работе над Армия+. И Плюсы были одним из проектов, которые помогли нам воплотить этот принцип наглядно.

Я неоднократно говорила, что мы должны заложить прочный фундамент для тех, кто будет преемником в цифровизации войск. Начать историю и дать возможность ее творить другим после нас. Уверена, что нам это удалось. Потому что Плюсы, как и вся экосистема, переходят в надежные руки.



Поэтому не сомневайтесь и подавайте свой бизнес на участие в программе и становитесь частью новой культуры благодарности.