Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий

Как правильно подготовиться к эвакуации:

соберите тревожный чемоданчик;

выключите электричество и газ;

закройте окна и двери;

перенесите важные вещи на верхние этажи;

позаботьтесь о близких, соседях и животных;

ожидайте спасателей на возвышении.

Чтобы эвакуироваться самостоятельно важно планировать маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Избегайте затопленных дорог. Если ехать дальше невозможно - покиньте транспорт, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.

Что делать, если оказались в воде:

сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь;

найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождитесь помощи

не подплывайте к электрическим столбам, так как они могут находиться под напряжением.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты, вчера, 6 июня, подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Взрыв произошел в машинном зале, где враг предварительно разместил взрывное устройство. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, операция была проведена 205-й мотострелковой частью российской армии.

Из-за затопления ряда населенных пунктов также возникли проблемы с водоснабжением - в Кривом Роге были вынуждены ввести ограничения на потребление воды. Также гражданским было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из затопленных районов из-за угрозы заболевания ботулизмом.

Подробности последствий взрыва на Каховской гидроэлектростанции будут известны в ближайшие дни.

В материале РБК-Украина можно ознакомиться с ситуацией вокруг подрыва ГЭС по состоянию на утро 7 июня.