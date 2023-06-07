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Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий

Фото: как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий (t.me/shtab_kakhovska_hes)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Правоохранители и спасатели ГСЧС помогают гражданским эвакуироваться в безопасные места.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информационный Telegram-канал по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Как правильно подготовиться к эвакуации:

  • соберите тревожный чемоданчик;
  • выключите электричество и газ;
  • закройте окна и двери;
  • перенесите важные вещи на верхние этажи;
  • позаботьтесь о близких, соседях и животных;
  • ожидайте спасателей на возвышении.

Чтобы эвакуироваться самостоятельно важно планировать маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Избегайте затопленных дорог. Если ехать дальше невозможно - покиньте транспорт, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.

Что делать, если оказались в воде:

  • сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь;
  • найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождитесь помощи
  • не подплывайте к электрическим столбам, так как они могут находиться под напряжением.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты, вчера, 6 июня, подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Взрыв произошел в машинном зале, где враг предварительно разместил взрывное устройство. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, операция была проведена 205-й мотострелковой частью российской армии.

Из-за затопления ряда населенных пунктов также возникли проблемы с водоснабжением - в Кривом Роге были вынуждены ввести ограничения на потребление воды. Также гражданским было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из затопленных районов из-за угрозы заболевания ботулизмом.

Подробности последствий взрыва на Каховской гидроэлектростанции будут известны в ближайшие дни.

В материале РБК-Украина можно ознакомиться с ситуацией вокруг подрыва ГЭС по состоянию на утро 7 июня.

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