Как подготовиться к эвакуации с подтопленных территорий: алгоритм действий

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Правоохранители и спасатели ГСЧС помогают гражданским эвакуироваться в безопасные места.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информационный Telegram-канал по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
Как правильно подготовиться к эвакуации:
Чтобы эвакуироваться самостоятельно важно планировать маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Избегайте затопленных дорог. Если ехать дальше невозможно - покиньте транспорт, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.
Что делать, если оказались в воде:
Российские оккупанты, вчера, 6 июня, подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Взрыв произошел в машинном зале, где враг предварительно разместил взрывное устройство. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, операция была проведена 205-й мотострелковой частью российской армии.
Из-за затопления ряда населенных пунктов также возникли проблемы с водоснабжением - в Кривом Роге были вынуждены ввести ограничения на потребление воды. Также гражданским было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из затопленных районов из-за угрозы заболевания ботулизмом.
Подробности последствий взрыва на Каховской гидроэлектростанции будут известны в ближайшие дни.
В материале РБК-Украина можно ознакомиться с ситуацией вокруг подрыва ГЭС по состоянию на утро 7 июня.
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