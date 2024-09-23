Как подготовить квартиру к отопительному сезону: 5 важных советов

В компании напомнили простые и эффективные рекомендации, которые помогут сделать зиму более комфортной и экономной.

утеплите окна и двери, закройте щели, если они есть, чтобы сохранить тепло в доме,

проверьте оборудование, пригласив специалиста для осмотра электричества и обслуживания котла во избежание неожиданных поломок,

оптимизируйте пространство у батарей путем уборки мебель, поднятия штор или снятия декоративных панелей, что поможет теплу распространяться в вашем доме лучше,

позаботьтесь о дополнительном источнике тепла, проверьте работу обогревателей, теплого пола и кондиционеров,

вместе с соседями утеплите общие помещения, то есть подъезды, подвалы и чердаки, что поможет сохранить тепло в доме и уменьшить расходы на отопление.

В "Нефтегазе" также дали совет для экономии расходов на отопление.

"Установите терморегуляторы на батареи, чтобы контролировать температуру в каждой комнате и не перегревать помещение", - добавили в компании.

Отопительный сезон 2024-2025

Этот отопительный сезон в Украине будет проходить на фоне длительных вызовов, вызванных войной и энергетическими атаками со стороны России. Несмотря на значительный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре, правительство и энергетические компании активно готовятся к новому сезону. Проводятся восстановление и ремонт инфраструктуры, создаются резервы газа, угля и других энергоресурсов.

Власти предусматривают возможные повторные удары по критической инфраструктуре, поэтому систему противовоздушной обороны усиливают, как и меры по быстрому возобновлению поставок энергии в случае повреждений.

Энергетические компании призывают граждан продолжать практику экономии электроэнергии и тепла, чтобы снизить нагрузку на систему в пиковые моменты.