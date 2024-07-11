Как пережить аномальную жару: 10 советов врачей по улучшению самочувствия

В общем, солнечное излучение несет немало рисков для человека: солнечные ожоги, солнечные удары, тепловые поражения. Независимо от возраста и пола, солнечные лучи могут вызвать даже рак кожи.

Врачи собрали 10 основных правил соблюдения которых поможет уберечь свое здоровье во время жары

Защищайте голову и наибольшую площадь кожного покрова от прямых солнечных лучей.

Лучший вариант - широкополая шляпа, которая затеняет уши, затылок и лицо. Также выбирайте легкую, свободную и светлую одежду, желательно с длинными рукавами, к тому же желательно носить солнцезащитные очки - с защитой от UVA- и UVB-лучей.

Избегайте пребывания на солнце с 11:00 до 16:00.

В настоящее время ультрафиолетовое излучение самое агрессивное. По улице передвигайтесь в тени, а также используйте зонтики.

Следите за УФ индексом на сайтах погоды или в приложениях - чем он выше, тем больше опасность для кожи и глаз. Индекс 6 и выше считается опасным.

Оставлять детей и животных в автомобиле в жару - смертельно опасно.

Если на улице 30°C, то в салоне авто, припаркованного на солнце, температура достигает 40°C уже через 10 минут, а через час - 53°C.

Пейте много воды, если до этого нет противопоказаний. Поддерживать водный баланс - необходимость. Если не испытываете жажды, пейте небольшими порциями.

Избегайте сладких напитков, кофе и алкоголя - они усиливают обезвоживание.

Если у вас повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания - проконсультируйтесь со своим врачом относительно количества употребления жидкостей.

Используйте солнцезащитный крем во избежание солнечных ожогов. Эффективными считают кремы широкого спектра с фактором защиты от солнца SPF 30 или выше - информацию о SPF ищите на упаковке.

Ешьте "легкие" блюда: овощные супы и салаты без мяса, фрукты, йогурты, нежирное мясо.

Избегайте острых специй и жирных блюд - они способны повышать температуру тела.

Избегайте чрезмерных физических нагрузок на открытом воздухе в полдень. Если не хочется отказываться от занятий спортом, то в жару следует начинать выполнение упражнений постепенно. Если почувствуете слабость или головокружение, остановитесь и перейдите в тень.

Помните, что опасно находиться долгое время не только под прямыми солнечными лучами, но и в жарких помещениях.