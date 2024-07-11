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Как проверить двигатель при покупке автомобиля: важные советы водителям

Четверг 11 июля 2024 08:15
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Как проверить двигатель при покупке автомобиля: важные советы водителям Фото: как проверять двигатель при покупке автомобиля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правильно оценить состояние автомобиля может только квалифицированный и опытный специалист, и не следует отказываться от его услуг. Но отфильтровать машины с откровенно непригодными агрегатами можно и своими силами. Как самому проверить двигатель при покупке б/у авто?

О том, как выявить серьезные неисправности двигателя при выборе машины, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались публикации Autocentre и Autobild.

Опираясь на определенные знания и подсказки, можно самостоятельно отсеять экземпляры с явными изъянами силового агрегата. Чтобы уже потом пригласить эксперта-профессионала на оценку одного-двух интересующих вас автомобилей, которые вы рассматриваете в качестве покупки.

Как проверить двигатель при покупке

Важно, чтобы двигатель был холодным, ведь большинство проблем мотора с пробегом проявляются именно в непрогретом состоянии. Не торопитесь сразу садиться за руль, сначала проинспектируйте двигатель на месте.

  • Запускайте двигатель. Даже холодный, он должен завестись с первой попытки, без помощи акселератором и других уловок;
  • На холостом ходу мотор должен работать ровно, без сотрясений и дерганий. Наблюдайте некоторое время за работающим двигателем, после прогрева обороты должны снизиться до 700–900 об/мин. Тогда погазуйте на разных режимах, не отходя от открытого капота и тоже наблюдая за шумами и плавностью работы;
  • И на холодном, и на прогретом двигателе звук работы должен быть ровным, однотонным, без периодических, бессистемных или постоянных призвуков, в частности в виде стуков, лязга, свиста. Некоторые дизельные двигатели могут работать с ровным жестким цокотом, но он должен исчезнуть после прогрева;
  • На работающем двигателе не должно быть подтеков масла и антифриза, из патрубка вентиляции картера и из-под пробки горловины для масла не должен выходить дым. Совершенно чистый двигатель с пробегом более 150 тыс. км – подозрительное явление: значит, его недавно вымыли и места протечек рабочих жидкостей следует искать особенно внимательно;
  • Послушайте мотор, присев у выхлопной трубы: на холостом ходу звук из нее также должен быть ровным, не прерывистым, без кратких конфигураций тональности.
  • Выхлоп холодного двигателя может быть белесого цвета, особенно в холодную погоду. Морозного дня из глушителя будет выходить светлый пар, в теплый день выхлоп исправного мотора почти невидим. Главное, чтобы он не был окрашен сизым оттенком, потому что это признак присутствия в выхлопе горелого масла. Однако этот дефект более заметен при энергичном газировании. Неисправный дизель в таких условиях коптит с выхлопной черной сажей. Пока выхлопная система не прогреется, вместе с дымом из трубы может вылетать вода – не бойтесь, это просто конденсат.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля: важные советы водителям

Как проверить двигатель на ходу

Перед тем как проверить двигатель на ходу, обеспечьте тишину в салоне, чтобы ничто не мешало вам слушать силовой агрегат: выключите музыку и попросите пассажиров помолчать.

На любых оборотах мотор должен работать ровно, без провалов тяги и рывков. На второй – третьей передаче в диапазоне оборотов 3500–4500 об/мин. типичный бензиновый автомобиль должен ускоряться наиболее резво. У дизеля эффективная тяга проявляется в низшем диапазоне, порядка 2000–3500 об/мин.

Испытайте двигатель на низких оборотах: он должен хотя и вяло, но плавно набрать скорость с 1200–1500 об/мин. на третьей-четвертой передаче (в машине только два-три человека).

Важный тест – торможение двигателем, то есть движение накатом при включенной передаче; на автоматической коробке для этого следует перейти в ручной режим трансмиссии. И такое движение не должно сопровождаться рывками, разве что скорость упадет до минимальной.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля: важные советы водителям

По возвращении из тестовой поездки не выключайте сразу двигатель, а еще раз прислушайтесь к его работе, снова открыв капот. Ведь когда мотор горяч, он может также выразить какие-то свои проблемы.

Кратко

Если во время ваших испытаний вы заметили какие-то некрасивые симптомы, а самая подержанная машина в целом вам понравилась, не спешите, что называется, списывать ее со счета. Отдельные из упомянутых выше недостатков еще не означают, что от данного экземпляра однозначно надо отказываться. Во-первых, диагностика может ошибаться, а во-вторых, любой двигатель можно отремонтировать и вопрос только в цене. И если сама машина очень хорошая, может быть, вам удастся выторговать у продавца скидку именно на стоимость ремонта.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каких неприятностей ждать от авто в жару.

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