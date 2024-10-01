Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу: пошаговая инструкция

С 1 сентября 2025 года дети, перемещенные в результате российской агрессии, обязательно должны начать очное обучение в школах по месту своего фактического проживания там, где это позволяют условия безопасности.

Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу

Родителям детей, которые учатся дистанционно, необходимо выполнить несколько шагов для перевода ребенка в местную школу:

Получить информацию. Узнайте в школе, где ребенок сейчас учится дистанционно, об изменениях в формате обучения с нового учебного года.

Узнайте в школе, где ребенок сейчас учится дистанционно, об изменениях в формате обучения с нового учебного года. Проверьте наличие мест. На сайте Института образовательной аналитики проверить, есть ли свободные места в школе по месту жительства ребенка.

На сайте Института образовательной аналитики проверить, есть ли свободные места в школе по месту жительства ребенка. Подать заявление. Подать заявление в выбранную школу и проинформировать текущее учебное заведение о переводе ребенка.

Подать заявление в выбранную школу и проинформировать текущее учебное заведение о переводе ребенка. Перевод ребенка. Директор дистанционной школы оформляет перевод ребенка в новое заведение.

Если в местной школе нет свободных мест, ребенок сможет продолжить обучение дистанционно. Для этого необходимо предоставить директору школы подтверждение отсутствия мест со ссылкой на сайт Института образовательной аналитики. Дистанционное учебное заведение оформляет соответствующий приказ о дальнейшем дистанционном обучении.