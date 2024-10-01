Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу: пошаговая инструкция

Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с начала следующего учебного года будут учиться очно по месту нахождения, если это позволяют условия безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки Украины (МОН).
С 1 сентября 2025 года дети, перемещенные в результате российской агрессии, обязательно должны начать очное обучение в школах по месту своего фактического проживания там, где это позволяют условия безопасности.
Родителям детей, которые учатся дистанционно, необходимо выполнить несколько шагов для перевода ребенка в местную школу:
Если в местной школе нет свободных мест, ребенок сможет продолжить обучение дистанционно. Для этого необходимо предоставить директору школы подтверждение отсутствия мест со ссылкой на сайт Института образовательной аналитики. Дистанционное учебное заведение оформляет соответствующий приказ о дальнейшем дистанционном обучении.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине будет введена "Школа супергероев", которая станет сетью образовательных центров в больницах. Эта инициатива обеспечит непрерывное образование для детей, лечащихся в Украине и за рубежом, и поможет минимизировать пробелы в учебе. Привлечение учителей иностранных языков и специалистов по коррекционному образованию поможет проводить необходимые коррекционно-развитые активности для детей в психиатрических отделениях. "Школа супергероев" также будет иметь доступ к помещениям медицинских учреждений бесплатно, с возможностью укрытия в случае необходимости.
Также мы рассказывали о еще одном нововведении, которое планируют внедрить в Украине с 1 сентября 2025 года – в школах появятся ввести классы для учащихся с особыми образовательными потребностями. Образовательный процесс будет адаптирован в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка.
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