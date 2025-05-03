Как превратить семейную машину в автодом: полезные советы водителям

Автомобиль дал гражданам сразу несколько свобод, и независимость в выборе формы отдыха - одна из них. К сожалению, не все граждане имеют возможность содержать отдельный автомобиль-дачу, но многолетняя практика фанатов активного отдыха наработала другие варианты более-менее комфортного проживания на природе.

Что нужно для автодома

Итак, типичный, не "врезанный" автодом обеспечивает владельцу нормальные условия для ночлега, оборудование для приготовления пищи, и примерно в половине случаев - туалет, а порой даже душ. В наш обзор вошли, так сказать, компромиссные варианты кемперов - то есть это определенные варианты усовершенствований и комплекты для стандартных "ежедневных" автомобилей.

Если у вас универсал

Если говорить об автомобиле для путешествий, то универсал - один из самых удобных вариантов для превращения его в кемпер (конечно, если не брать во внимание минивэны). На европейском рынке дополнительного оборудования можно найти некие интересные комплекты для популярных моделей, превращающие стандартный универсал в машину для проживания на расстоянии от цивилизации.

В базовом варианте модуль содержит газовую плитку, умывальник, холодильник и источник электропитания. В более дорогих комплектациях добавляются горячее водоснабжение, автономный обогреватель Webasto, тент-навес, некоторая мебель и более мощный аккумулятор. Также предусмотрена розетка на 220 В.

Но вероятно, самое главное в этих комплектах - это полноценная двуспальная кровать, которая размещается над сложенными штатными сиденьями. Из недостатков - невозможность стоять внутри салона и существенное уменьшение объема багажника из-за установки модуля.

Когда есть пикап

Увлеченные страстью побега от цивилизации владельцы пикапов могут приобрести некую специальную надстройку. Она не только защищает грузовую платформу, но и создает над кабиной дополнительное пространство с вполне приличными спальными местами. Объем этого пространства зависит от модели автомобиля, но в любом случае он значительно больше, чем у обычного семейного универсала. К преимуществам такого решения можно отнести возможность обустройства интерьера так, чтобы в нем комфортно могли сидеть два человека. Еще одним плюсом является то, что при необходимости такой camper top можно снять, автомобиль используется для будничных задач.

Седан - это неудобно, но...

Некоторое распространение это экзотическое решение для седанов имело до конца 1970-х, и на самом деле практическая ценность в них была. В их основе - использование пространства багажника (съемной крышки) и площади крыши автомобиля, где размещаются спальные места. Таким образом, владелец такого кемпера-трансформера получает не только комфортную кровать, но и, в зависимости от размеров машины, дополнительное пространство для переодевания или уютной передышки с чашечкой кофе в непогоду.

Оптимальным вариантом для установки такой конструкции является автомобиль D-класса или больше - это обеспечивает достаточную грузоподъемность и пространство. Однако монтаж этого "мобильного жилья" невозможен без специального подъемного оборудования или помощи команды грузчиков.



Вкратце

Не все упомянутые выше варианты можно считать приемлемыми в наше время, однако в каждом варианте есть идея или конструктивный элемент, который можно позаимствовать и творчески проработать для использования в нынешних реалиях. Например, речь идет о кровати на весь салон или многофункциональный модуль с пикниковой утварью на весь багажник.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autobild.