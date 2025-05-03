Как превратить семейную машину в автодом: полезные советы водителям

Чтобы отпуск или выходные на природе были полноценными, желательно добавить автомобилю определенных специфических возможностей. Журналисты РБК-Украина Авто делятся несколькими рецептами, которые помогают (или помогали) прокачивать семейное авто до уровня мини-кемпера.
О том, что надо добавить к рядовому автомобилю, чтобы он стал кемпером, читайте в материале РБК-Украина.
Автомобиль дал гражданам сразу несколько свобод, и независимость в выборе формы отдыха - одна из них. К сожалению, не все граждане имеют возможность содержать отдельный автомобиль-дачу, но многолетняя практика фанатов активного отдыха наработала другие варианты более-менее комфортного проживания на природе.
Итак, типичный, не "врезанный" автодом обеспечивает владельцу нормальные условия для ночлега, оборудование для приготовления пищи, и примерно в половине случаев - туалет, а порой даже душ. В наш обзор вошли, так сказать, компромиссные варианты кемперов - то есть это определенные варианты усовершенствований и комплекты для стандартных "ежедневных" автомобилей.
Если говорить об автомобиле для путешествий, то универсал - один из самых удобных вариантов для превращения его в кемпер (конечно, если не брать во внимание минивэны). На европейском рынке дополнительного оборудования можно найти некие интересные комплекты для популярных моделей, превращающие стандартный универсал в машину для проживания на расстоянии от цивилизации.
В базовом варианте модуль содержит газовую плитку, умывальник, холодильник и источник электропитания. В более дорогих комплектациях добавляются горячее водоснабжение, автономный обогреватель Webasto, тент-навес, некоторая мебель и более мощный аккумулятор. Также предусмотрена розетка на 220 В.
Но вероятно, самое главное в этих комплектах - это полноценная двуспальная кровать, которая размещается над сложенными штатными сиденьями. Из недостатков - невозможность стоять внутри салона и существенное уменьшение объема багажника из-за установки модуля.
Увлеченные страстью побега от цивилизации владельцы пикапов могут приобрести некую специальную надстройку. Она не только защищает грузовую платформу, но и создает над кабиной дополнительное пространство с вполне приличными спальными местами. Объем этого пространства зависит от модели автомобиля, но в любом случае он значительно больше, чем у обычного семейного универсала. К преимуществам такого решения можно отнести возможность обустройства интерьера так, чтобы в нем комфортно могли сидеть два человека. Еще одним плюсом является то, что при необходимости такой camper top можно снять, автомобиль используется для будничных задач.
Некоторое распространение это экзотическое решение для седанов имело до конца 1970-х, и на самом деле практическая ценность в них была. В их основе - использование пространства багажника (съемной крышки) и площади крыши автомобиля, где размещаются спальные места. Таким образом, владелец такого кемпера-трансформера получает не только комфортную кровать, но и, в зависимости от размеров машины, дополнительное пространство для переодевания или уютной передышки с чашечкой кофе в непогоду.
Оптимальным вариантом для установки такой конструкции является автомобиль D-класса или больше - это обеспечивает достаточную грузоподъемность и пространство. Однако монтаж этого "мобильного жилья" невозможен без специального подъемного оборудования или помощи команды грузчиков.
Не все упомянутые выше варианты можно считать приемлемыми в наше время, однако в каждом варианте есть идея или конструктивный элемент, который можно позаимствовать и творчески проработать для использования в нынешних реалиях. Например, речь идет о кровати на весь салон или многофункциональный модуль с пикниковой утварью на весь багажник.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autobild.
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