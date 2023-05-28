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Как убедиться, что звонят из банка: в Приват24 запустили важную функцию

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Украина, Воскресенье 28 мая 2023 09:31
Как убедиться, что звонят из банка: в Приват24 запустили важную функцию Фото: государственный банк запустил еще одну функцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню "Коммуникации", где теперь можно связаться с банком через "Помощь онлайн", мессенджеры или напрямую позвонить в банк. Также можно узнать телефоны банка и убедиться, что звонят из банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Новые возможности меню "Коммуникации"

Помощь online - для тех, кто хочет оперативно решать проблему прямо в приложении.

Написать в Viber или Telegram - с представителями банка можно связаться через мессенджеры.

Звонок через Приват24 - позвонить по телефону можно через приложение.

Если клиент раньше обращался в связи с проблемами с банком, то в меню "История заявок" будет вся информация об этом.

Безопасность

Звонки. Если нужно убедиться, что действительно звонили из ПриватБанка, представляясь сотрудниками банка, теперь это можно сделать самостоятельно: проверить телефонный номер и историю входящих звонков от банка.

В Приват24 можно сообщить о мошенничестве, если звонили по телефону не из банка.

Также в меню "Коммуникации" можно найти дополнительные телефонные номера банка в меню "Контакты"; актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов.

Напомним, в Украине люди в основном становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.

По данным НБУ, более половины суммы ущерба от мошеннических действий (53%) в прошлому году произошло с помощью использования социальной инженерии.

Мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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