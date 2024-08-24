Как просмотреть е-больничный на вебпортале электронных услуг ПФУ: инструкция

Листок нетрудоспособности формируется в:

в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о трудовых отношениях лица/уведомления о принятии работника на работу на дату начала периода его нетрудоспособности;

в учетной карточке застрахованного лица указаны корректные и актуальные сведения.

В то же время, застрахованные лица могут не выходя из дома проверить статус формирования е-больничного онлайн.

Алгоритм действий таков:

Сначала авторизуйтесь в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или встроенной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA) и нажмите кнопку "Войти".

Затем в левом боковом меню выберите вкладку "Временная потеря трудоспособности" и перейдите в раздел "Мои листки нетрудоспособности".

Просмотрите краткую информацию о текущем листке нетрудоспособности. Разверните для подробного ознакомления и нажмите значок с галочкой.

В случае, если информация отображается, е-больничный создан успешно и будет доступен для работодателя.

Если данные е-больничного (период нетрудоспособности, наименование страхователя и т.п.) указаны правильно, то страхователь сформирует заявление-расчет для оплаты больничного в кабинете работодателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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