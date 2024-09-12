Как перед наступлением на Авдеевку. РФ увеличила темпы подготовки оккупантов в Мариуполе

"Фиксуем новое пополнение лагерей подготовки контрактниками с прошлой недели. Полигон между Куликово и Бабах-Тарамой снова активен. С понедельника системная тренировка с использованием ствольной артиллерии", - рассказал он.

По словам советника мэра, по прибытии поезда в порт Мариуполя, все три полигона в Мариупольско-Бердянской агломерации активно используют ствольную артиллерию.

"Подобный уровень наблюдался год назад при подготовке россиянами Авдеевского наступления", - констатировал Андрющенко.

РФ пополнила резервы для подготовки контрактников на фронт в Мариуполе (t.me/andriyshTime)