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Как пенсионерам получить новое удостоверение: подробная инструкция

Украина, Пятница 29 сентября 2023 06:46
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Как пенсионерам получить новое удостоверение: подробная инструкция Фото: пенсионерам объяснили, как получить новое удостоверение (facebook com kogupfu)
Автор: Наталья Юрченко

Пенсионеры в Украине могут получить новое удостоверение, если старое было потеряно или повреждено. Для этого необходимо подать заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики в Telegram.

Для подачи заявки на получение нового удостоверения следует обратиться:

  • в сервисный центр тероргана Пенсионного фонда;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

При личном обращении нужно показать паспорт и заполнить заявление, к которому прилагается фото.

Чтобы подать заявление на портале Пенсионного фонда, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении".

Если подавать заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить копии документов:

  • паспорта;
  • справки о присвоении идентификационного номера;
  • подписи и фотографии.

Пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном сервисном центре.

Напомним, Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

Также на Украине готовятся ввести новую систему для начисления пенсий.

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