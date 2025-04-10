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Как получить субсидию летом 2025: кому нужно и как подать новое заявление

Фото: Назначение субсидии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд автоматически переназначит субсидии большинству получателей. Но есть исключения, когда без обращения не обойтись.

О подробностях нового подхода рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

С приближением неотапливаемого сезона украинцам стоит проверить, нужно ли им повторно обращаться за жилищной субсидией. Если в вашей семье не изменилось имущественное положение и состав домохозяйства, волноваться не стоит - субсидию на лето 2025 года вам переназначат автоматически. Но в отдельных случаях подать заявление все же необходимо.

Когда обязательно подавать новое заявление

Обращение в Пенсионный фонд необходимо, если:

  • вы арендуете жилье и оплачиваете коммунальные услуги;
  • у вас в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих меньше количества зарегистрированных;
  • субсидия ранее была назначена в размере 0 грн;
  • вы претендуете на компенсацию за твердое топливо или сжиженный газ.

Важно помнить, что в случае изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйства об этом нужно сообщить ПФУ в течение 30 дней.

Как и где подать документы

Подать заявление на субсидию можно несколькими способами:

Для онлайн-обращения понадобится КЭП (квалифицированная электронная подпись).

Заявление без справок и деклараций

Если не хотите собирать бумаги, можно выбрать упрощенную подачу заявления - тогда Пенсионный фонд сам оформит декларацию на основе информации из государственных реестров. В этом случае вам нужно лишь:

  • указать данные о членах семьи;
  • указать адрес и тип субсидии;
  • ввести IBAN-счет для зачисления средств;
  • выбрать удобный способ связи (телефон, email, мобильное приложение или вебпортал ПФУ).

Можно ли подать позже

Если вы подадите заявление в мае или июне, субсидия будет назначена с начала неотапливаемого сезона.

Если в вашей семье есть особые обстоятельства (например, фактически проживают меньше человек, чем зарегистрировано, или были дорогостоящие покупки за счет благотворителей) - лучше подать полный пакет документов.

Напомним, в Украине жилищные субсидии пересматривают дважды в год - в марте и августе. Это происходит автоматически и касается тех домохозяйств, у которых среднемесячный доход вырос или уменьшился более чем на 50%. В таком случае размер субсидии также корректируется - без необходимости подавать новое заявление.

Кроме государственной поддержки, внутренне перемещенные лица могут получить помощь от международных организаций. Например, УВКБ ООН вместе с фондом "Право на защиту" предоставляет средства на покрытие аренды жилья на период до шести месяцев.

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Субсидии в Украине