Как получить в Польше документы гражданского состояния из Украины: объяснение

Украинцы за границей теперь могут получить повторно свидетельства о рождении, смене имени, браке и разводе, а также выписки – например, о том, что данные об отце внесенны в свидетельство о рождении ребенка на основании статьи 135 Семейного кодекса Украины, отмечают в консульстве.

В то же время в учреждении приводят самые распространенные ошибки украинцев:

Речь идет только о документах гражданского состояния, составленных в Украине органами регистрации актов гражданского состояния.

"Если вам необходимо получить документ, выданный другой страной или оккупационной незаконной властью на оккупированных территориях Украины – такой механизм не действует", – обращают внимание украинцев.

В консульстве могут выдать только дубликат или повторное свидетельство. Это означает, что соответствующая актовая запись уже была составлена и документ получали. Чаще всего такие вопросы возникают в том случае, если человеку нужно свидетельство о разводе.

"Его можно получить, только если была составлена актовая запись и такой документ уже выдавался вам или бывшей жене или мужу. Делаем акцент именно на этом документе, поскольку украинское законодательство определяет решение суда о разводе, вступившее в законную силу, достаточным основанием для подтверждения факта развода. Поэтому большинство украинцев даже не обращаются в органы регистрации актов гражданского состояния для составления соответствующей актовой записи, а удостоверяют соответствующий факт именно решением суда".

Важно понимать, что именно нужно – свидетельство (о браке, разводе, рождении, смене имени) или выписка из реестра.

"Выписка из реестра – это распечатанная информация из реестра, заверенная консульством. Наиболее типичными являются выписки в подтверждение того, что данные об отце внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании статьи 135 Семейного кодекса Украины, для отслеживания неоднократных изменений имени или фамилии лица" , – объясняют в консульстве.

А свидетельство выдается на специальном бланке и именно его чаще всего подразумевают местные разные государственные органы, когда просят принести соответствующий документ о регистрации того или иного акта гражданского состояния.

Кто может обратиться? Каждый имеет право получить документ, касающийся того, кто обращается. Но документ (свидетельство о рождении) ребенка, которому не исполнилось 16 лет, имеет право получить только один из родителей или законных представителей.

"В выданной по вашей просьбе выписке может содержаться та же информация, которая содержится в, например, в свидетельстве о рождении, однако довольно часто польские органы власти не принимают их во внимание. Это может привести к необходимости повторного обращения к нам", – предупреждают в учреждении.

Какие документы необходимо иметь с собой, обращаясь в консульство по этим вопросам, можно прочитать на странице.