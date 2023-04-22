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Как получить пенсию тем, кто временно проживает за границей: объяснение

Фото: как получить пенсию тем, кто временно проживает за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсии тем, кто временно проживает за границей. Это можно сделать путем международного перевода через Укрпочту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Принятое правительством постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, которые нашли временное укритые в Польше", - пишет пресс-служба.

Вышеуказанная категория пенсионеров имеет возможность возобновить получение пенсии путем направления заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

"Для получения пенсии постановлением предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками. Речь идет о банках, которые не имеют филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в том числе банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что если лицо желает получать пенсию через банк, заявление о выплате можно подать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи. В частности это можно сделать вместе с открытием банковского счета, без всякой необходимости посещения банка.

"Также по желанию пенсионера выплаты можно будет получать в отделении почты (при наличии технической возможности "Укрпочты" осуществлять перевод средств в страну пребывания)", - отмечает Минреинтеграции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине упростили получение пенсий. Заявление на выплату можно подавать с помощью электронной подписи, а украинцы за границей получат новые возможности.

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