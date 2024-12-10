Как получить лицензию на международные пассажирские перевозки: пошаговая инструкция

Подать заявку на лицензию можно через сайт Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Для этого необходимо войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После этого система предложит заполнить данные о вас, вашем виде деятельности, транспортном средстве и обеспечении.

Пошаговая инструкция, как получить лицензию

Информация о перевозчике. Во вкладке "Перевозчик" укажите: название компании, контактные данные, информацию о руководителе, месте регистрации и фактическом нахождении.

Данные о виде деятельности. Для этого в разделе "Добавить вид деятельности" нажмите плюсик и выберите соответствующий вид работ из списка.

Данные о транспортном средстве. Внесите информацию об автобусе. Для каждого транспортного средства требуется отдельная регистрация. Добавьте цветную фотокопию свидетельства регистрации и временные регистрационные талоны.

Важно помнить, что согласно пункту 32 Лицензионных условий к международным перевозкам пассажиров допускаются автобусы, имеющие более 20 мест для сидения.

Материально-техническая база. Заполните информацию о служебных помещениях, техническом обслуживании, ремонте транспорта и медицинском состоянии водителей.

К некоторым пунктам придется добавить вложения в формате PDF.

Трехлетний опыт. В соответствующей вкладке для получения лицензии укажите лицензию на внутренние перевозки пассажиров автобусами.

В разделе "Персонал" укажите квалификацию медицинского и технического персонала, а также ответственного за организацию и безопасность перевозок.

После подачи заявки ее статус можно отслеживать в личном кабинете портала.