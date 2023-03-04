Как получить денежную помощь пленным и членам их семей: ответ Минреинтеграции
Право на ее получение имеют граждане, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это касается как военнослужащих, так и гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что это право есть у членов семей указанных лиц - во время пребывания этих лиц в местах несвободы.
"Факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает специальная Комиссия, функционирующая при Минреинтеграции", - говорится в сообщении.
После освобождения пленник получает единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. В то же время, он также имеет право на ежегодную помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы.
"Если человек все еще не уволен, ежегодную помощь может получать один из членов его семьи - за каждый год плена", - добавили в Минреинтеграции.
Ответы на самые популярные вопросы о выплате пленным и их семьям собраны по ссылке.
Напомним, что за год, в течение которого идет полномасштабное вторжение России в Украину, удалось провести 38 обменов. Всего удалось освободить 1863 человека.
Украинцы, освобожденные из российского плена, а также члены их семей получат целевую поддержку для получения образования от государства.
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