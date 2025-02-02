Как получить справку о доходах в "Дія": инструкция

На портале "Дія" пользователи могут подать запрос на получение справки из Государственного реестра физических лиц (ГРФЛ). Эта справка содержит информацию о выплаченных доходах и удержанных с них налогах.
О том, как получить справку о доходах в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Справка о доходах - это документ, содержащий информацию из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах полученных доходов и уплаченных налогов. Она доступна для получения как физическим лицам-предпринимателям (ФОП), так и наемным работникам.
Для получения справки о доходах на портале "Дія" необходимо:
Формирование справки может длиться до 30 минут. Как только документ будет готов, пользователь получит соответствующее уведомление. Заказать справку могут как физические лица-предприниматели (ФОПы), так и наемные работники. Информация доступна начиная с 2018 года.
Справка, полученная через "Дія", имеет юридическую силу в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и идентична той, что выдается через Электронный кабинет налогоплательщика.Готовую справку можно загрузить в разделе "Полученные документы" в кабинете гражданина на портале "Дія".
"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам. Благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.
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