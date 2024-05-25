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Как получить помощь на детей, находящихся под опекой: подробности и суммы

Фото: как получить помощь на детей, над которыми установлена опека в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцам объяснили, какая помощь предусмотрена для детей, над которыми установлена опека. Также специалисты напомнили механизм, как ее получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

"Чтобы получить помощь, опекун или попечитель должен подать соответствующее заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства", - говорят специалисты.

Что нужно для оформления?

Также подаются следующие документы:

  • копия решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком;
  • копия свидетельства рождения ребенка;
  • справка о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;
  • справки о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственного пособия, получаемого на ребенка опекуном или попечителем;
  • медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Размер помощи

  • на детей до 6 лет - 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);
  • на детей до 6 лет с инвалидностью - 8 970,5 грн (3,5 пм);
  • на детей от 6 до 18 лет - 7 990 грн (2,5 пм);
  • ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет - 11 186 грн (3,5 пм).

Ситуация с детьми, оставшимся без родителей в Украине

После масштабного вторжения РФ в Украину количество детей, оставшихся сиротами явно увеличилось.

В первую очередь, это связано с обстрелами РФ, в результате которых погибают люди. Буквально 21 мая оккупанты обстреляли Покровск, удар пришелся по частному дому. В результате 10-летний мальчик остался сиротой, потеряв обоих родителей.

Еще в апреля РБК-Украина писало, что в Украине планируют реформировать систему помощи детям, нуждающимся в родительской заботе. Как это будет происходить – в материале РБК-Украина.

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