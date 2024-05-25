Как получить помощь на детей, находящихся под опекой: подробности и суммы

Ситуация с детьми, оставшимся без родителей в Украине

После масштабного вторжения РФ в Украину количество детей, оставшихся сиротами явно увеличилось.

В первую очередь, это связано с обстрелами РФ, в результате которых погибают люди. Буквально 21 мая оккупанты обстреляли Покровск, удар пришелся по частному дому. В результате 10-летний мальчик остался сиротой, потеряв обоих родителей.

Еще в апреля РБК-Украина писало, что в Украине планируют реформировать систему помощи детям, нуждающимся в родительской заботе. Как это будет происходить – в материале РБК-Украина.

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