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Как получить бесплатную психологическую помощь в Украине: куда обращаться

Фото: Бесплатная психологическая помощь (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине можно бесплатно получить психологическую поддержку. Это предусматривает как консультации через семейного врача, так и доступ к горячим линиям.

С начала 2025 года все граждане Украины могут воспользоваться бесплатной психологической поддержкой в рамках базового пакета программы медицинских гарантий "Первичная медицинская помощь". Достаточно обратиться к семейному врачу или терапевту, также к педиатру, если помощь нужна ребенку.

Как получить помощь

Если у вас нет необходимости в визите к врачу или вы пока не готовы обращаться, доступны горячие линии и кризисные службы. Там работают квалифицированные специалисты, которые помогут успокоиться, урегулировать эмоции и дадут полезные рекомендации.

Горячие линии поддержки

Позвоните на одну из линий, где вам окажут поддержку конфиденциально и бесплатно:

  • Национальная психологическая ассоциация - 0 800 100 102 (с 10:00 до 20:00 ежедневно).
  • Эмоциональная поддержка Международной организации по миграции - 0 800 211 444 (с 10:00 до 20:00).
  • Международная гуманитарная организация "Человек в беде" - 0 800 210 160.
  • Национальная линия Lifeline Ukraine (по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья) - 7333.
  • ОО "Ла Страда-Украина" - 0 800 500 335 (со стационарного) или 116 123 (с мобильного).
  • Mental Help - онлайн-платформа для получения профессиональной психологической помощи (mentalhelp.com.ua).

Напомним, что в Украине продолжает реализация Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Она направлена на обеспечение доступности психологической помощи, создание сети поддержки и расширение возможностей.

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Министерство здравоохранения УкраиныМедицинская помощь