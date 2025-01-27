Как получить бесплатную психологическую помощь в Украине: куда обращаться

С начала 2025 года все граждане Украины могут воспользоваться бесплатной психологической поддержкой в рамках базового пакета программы медицинских гарантий "Первичная медицинская помощь". Достаточно обратиться к семейному врачу или терапевту, также к педиатру, если помощь нужна ребенку.

Как получить помощь

Если у вас нет необходимости в визите к врачу или вы пока не готовы обращаться, доступны горячие линии и кризисные службы. Там работают квалифицированные специалисты, которые помогут успокоиться, урегулировать эмоции и дадут полезные рекомендации.

Горячие линии поддержки

Позвоните на одну из линий, где вам окажут поддержку конфиденциально и бесплатно: