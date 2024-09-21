Как получить бесплатные лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях: ответ НСЗУ

Программа "Доступные лекарства" позволяет пациентам с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой. В нее включено 229 торговых названий препаратов, среди которых 48 - бесплатные.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться к врачу, который выпишет электронный или бумажный рецепт. В рецепте врач укажет международное непатентованное название препарата (МНН).

После этого с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ.

Срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки.

Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предложит имеющиеся препараты, которые содержат нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить.