Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: відповідь НСЗУ

Програма "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою. До неї включено 229 торгових назв препаратів, серед яких 48 - безкоштовні.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до лікаря, який випише електронний або паперовий рецепт. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

Після цього з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ.

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.