ua en ru
Сб, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: відповідь НСЗУ

Субота 21 вересня 2024 21:37
UA EN RU
Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: відповідь НСЗУ Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Програма "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою. До неї включено 229 торгових назв препаратів, серед яких 48 - безкоштовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до лікаря, який випише електронний або паперовий рецепт. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

Після цього з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ.

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Раніше повідомлялося, що пацієнти можуть отримати "Доступні ліки" в будь-якому населеному пункті, де є аптека або аптечний пункт, що бере участь у програмі реімбурсації. Проте в НСЗУ зазначили, що іноді в певних містах або селах можуть не бути аптек, які відпускають "Доступні ліки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ Доступні ліки
NEWS
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади