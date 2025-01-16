Как обжаловать штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматическими камерами: советы адвоката

Порядок обжалования

Адвокат отмечает, что жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно подать в течение 10 дней со дня его вынесения. Это касается и нарушений, зафиксированных с помощью фото- или видеозаписи, включая случаи, когда нарушения фиксируются в автоматическом режиме.

Этот срок может быть продлен, если у лица, оспаривающего штраф, есть уважительные причины для пропуска определенного срока. В таком случае необходимо подать заявление о восстановлении срока на обжалование, которое рассматривается компетентным органом.

Жалобу можно подать в орган, который вынес постановление, то есть в подразделение Национальной полиции Украины или органа местного самоуправления, ответственного за администрирование штрафов.

Что нужно указать в жалобе

Жалоба должна содержать следующую информацию:

данные о лице, которое обжалует штраф (фамилия, имя, отчество, адрес);

номер постановления и другие реквизиты;

обоснование обжалования (указание, почему лицо не соглашается с решением, например, техническая ошибка камеры, отсутствие факта нарушения и т.д.);

копии документов, подтверждающих заявленные обстоятельства (при наличии).

Что делать в случае отказа в удовлетворении жалобы

В случае отказа в удовлетворении жалобы или ее частичном удовлетворении, гражданин имеет право обратиться в суд. Судебная инстанция оценит все обстоятельства и вынесет окончательное решение. Рябуха обращает внимание, что, даже если жалоба будет подана, это не останавливает процесс выполнения постановления до вынесения окончательного решения.

Кроме того, украинцы могут сразу подать иск в суд, оспаривая законность постановления об административном правонарушении. Суд проведет независимое рассмотрение и может отменить штраф, если признает, что нарушения не имело места, или были нарушения прав водителя во время обработки дела.

Сроки исполнения постановления

Если штраф не обжалуется, то постановление вступает в законную силу через 10 дней после его вынесения. После этого гражданин обязан оплатить штраф в течение 30 дней, если он не был обжалован. В случае неуплаты штрафа в установленный срок, на лицо накладываются дополнительные санкции.