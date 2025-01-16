Как обжаловать штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматическими камерами: советы адвоката

В условиях современного развития технологий, автоматические камеры видеонаблюдения стали важным инструментом в обеспечении безопасности дорожного движения. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, проезд на красный свет, неправильную остановку, парковку или движение на запрещенных полосах. Иногда водители не согласны с автоматическими штрафами и пытаются обжаловать постановления.
РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анны Рябухи, как можно обжаловать штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматическими камерами.
Адвокат отмечает, что жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно подать в течение 10 дней со дня его вынесения. Это касается и нарушений, зафиксированных с помощью фото- или видеозаписи, включая случаи, когда нарушения фиксируются в автоматическом режиме.
Этот срок может быть продлен, если у лица, оспаривающего штраф, есть уважительные причины для пропуска определенного срока. В таком случае необходимо подать заявление о восстановлении срока на обжалование, которое рассматривается компетентным органом.
Жалобу можно подать в орган, который вынес постановление, то есть в подразделение Национальной полиции Украины или органа местного самоуправления, ответственного за администрирование штрафов.
Жалоба должна содержать следующую информацию:
В случае отказа в удовлетворении жалобы или ее частичном удовлетворении, гражданин имеет право обратиться в суд. Судебная инстанция оценит все обстоятельства и вынесет окончательное решение. Рябуха обращает внимание, что, даже если жалоба будет подана, это не останавливает процесс выполнения постановления до вынесения окончательного решения.
Кроме того, украинцы могут сразу подать иск в суд, оспаривая законность постановления об административном правонарушении. Суд проведет независимое рассмотрение и может отменить штраф, если признает, что нарушения не имело места, или были нарушения прав водителя во время обработки дела.
Если штраф не обжалуется, то постановление вступает в законную силу через 10 дней после его вынесения. После этого гражданин обязан оплатить штраф в течение 30 дней, если он не был обжалован. В случае неуплаты штрафа в установленный срок, на лицо накладываются дополнительные санкции.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, срок уплаты штрафа начинает отсчитываться с момента получения нарушителем постановления. Штрафы необходимо оплачивать в течение 15 дней после вынесения постановления. Если штраф не уплачен вовремя, его могут передать на принудительное исполнение. Это приведет к удвоению размера штрафа и дополнительным расходам исполнителя, которые также придется покрыть.
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