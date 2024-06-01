Как обновить данные в Реестре застрахованных лиц: алгоритм действий

Для того чтобы изменить или обновить информацию, вам нужно зайти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выбрать пункт "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц". После этого вам необходимо заполнить электронную форму

В конце необходимо поставить отметку в чек-боксе "Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных".

Кроме того, не забудьте прикрепить скан-копию паспорта или других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смене фамилии, имени, отчества).

После этого подпишите Анкету для изменения данных с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". После отправки заявления на экране появится сообщение "Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ".

Результат обработки заявления можно будет просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения". Как только специалист Фонда обработает Анкету, обращение приобретет статус "Выполнено".

