Как оформить наследство, если наследник находится за границей или на оккупированной территории

В какой период нужно вступить в наследство

Адвокат объясняет, что наследство - это имущественные и неимущественные права, которые передаются от умершего наследодателя к наследникам. Законодательство Украины регулирует процедуру принятия наследства, определяя шестимесячный срок для подачи заявления о его принятии.

"Наследник имеет два варианта: принять наследство фактически, начав пользоваться имуществом наследодателя, но потом придется проходить судебный процесс для "узаконивания" принятия наследства, или оформить наследство юридически, обратившись к нотариусу", - говорит Воронкова.

Впрочем, процедура может быть осложнена рядом обстоятельств, особенно если наследник находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории. Частые проблемы возникают из-за невозможности лично обратиться к нотариусу, очереди в консульских учреждениях за рубежом, которые могут длиться несколько месяцев, недостаточную осведомленность наследников о процедуре, истечение срока для принятия наследства из-за быстротечности установленных шести месяцев, отсутствие оригиналов правоустанавливающих документов.

Сейчас общие положения относительно сроков принятия наследства, круга лиц, имеющих право на наследство, и перечня необходимых документов вернулись к довоенному состоянию, характерному для 2022 года.

Что делать наследникам, которые находятся за границей

Оформление наследства, находясь за границей - процесс, который может быть значительно упрощен, если наследник придерживается определенного алгоритма действий. Основная задача заключается в том, чтобы правильно оформить документы и наладить коммуникацию с нотариусом в Украине.

Елена Воронкова объясняет, что в стране пребывания наследник должен обратиться в консульство Украины, где нотариально удостоверить заявление о принятии наследства. Этот документ нужно отправить почтовой связью к нотариусу в Украине.

Если в стране нет украинского консульства, наследник должен выехать в другую страну, где такое консульство есть.

В консульстве также можно оформить доверенность на представителя, который будет находиться в Украине и помогать с процессом оформления наследства. Важно, чтобы в доверенности было указано право представителя на "получение свидетельства о праве на наследство".

Заявление можно подать как к частному, так и к государственному нотариусу. Однако перед отправкой документов стоит проконсультироваться с нотариусом, чтобы удостовериться, что он готов взять дело к рассмотрению.

Существует информация о возможности подачи заявления через электронные сервисы. Но адвокат отмечает, что пока не имеет возможности это проверить, поскольку не работают государственные реестры.

В случае потери документов процедура начинается аналогично: через визит в консульство, заявление и доверенность. Далее возможны два варианта:

получение дубликатов документов, если это возможно

судебный процесс для подтверждения права на наследство, если восстановить документы не удалось

Как оформить наследство жителям оккупированных территорий

Наследники, проживающие на временно оккупированных территориях, сталкиваются с многочисленными трудностями при оформлении наследства. Основные проблемы связаны с отсутствием своевременной информации о смерти наследодателя, невозможностью подать заявление в установленные законом сроки и отсутствием правоустанавливающих документов.

Для того, чтобы получить наследство, наследник может выехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы лично обратиться к нотариусу и оформить доверенность на представителя.

Если наследник имеет возможность выехать в другую страну, можно обратиться в консульство Украины для оформления заявления и доверенности на представителя в Украине.

Некоторые граждане подают заявления о принятии наследства нотариусам на оккупированной территории. Однако в таких случаях возникают сложности с пересылкой документов из-за прекращенного почтового сообщения. В большинстве ситуаций это приводит к необходимости судебного разбирательства для подтверждения права на наследство.

Если все другие способы недоступны или затруднены, наследнику придется обращаться в суд. Это позволяет не потерять право на наследство, хотя и требует дополнительных времени и ресурсов.

Пропущенный срок для принятия наследства можно восстановить через суд

Наследники, которые пропустили шестимесячный срок для подачи заявления о принятии наследства, имеют возможность восстановить его через суд. Однако для этого необходимо предоставить уважительные причины, которые сделали невозможным своевременное обращение.

Стоит отметить, что такие причины, как военное положение или неосведомленность о смерти наследодателя, судами уже не считаются достаточно весомыми.

Елена Воронкова рекомендует не медлить с оформлением наследства и заранее обращаться за профессиональной правовой помощью. Украинское законодательство предоставляет механизмы для защиты интересов наследников, даже если они находятся за рубежом или на оккупированной территории. Своевременные действия помогут сохранить наследство и память о близких.