Как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Подпись: пошаговая инструкция

"Для удобства людей, желающих подать заявление на назначение пенсии, но не имеющих возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подать заявление дистанционно, на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована возможность оформления пенсии с помощью Дія.Подпись", - говорится в сообщении.

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать Дія.Подпись и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Важно!

Учитывайте требования к скан-копиям документов:

изготавливаются из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал ПФУ

1. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через "Дія.Подпись";

2. В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа";

3. После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;

4. Нажмите кнопку "Подтвердить" на телефоне;

5. Активируйте Дія.Подпись, переместив кнопку активации в крайнее правое положение;

6. Подтвердите свое лицо через проверку фото, следуя подсказкам телефона, и нажмите кнопку "Далее";

7. Введите на телефоне пятизначный код для наложения Дія. Если вы используете Дія.Подпись впервые, то ее необходимо запомнить;

8. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Подпись для входа на веб-портал Пенсионного фонда Украины будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись;

9. Вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически;

10. Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".

11. Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").

12. Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.

13. Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

14. Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Подпись и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".