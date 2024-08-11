Как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Подпись: пошаговая инструкция

Оформить пенсию онлайн можно с помощью Дія.Подпись. Для этого необходимо выполнить ряд действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
"Для удобства людей, желающих подать заявление на назначение пенсии, но не имеющих возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подать заявление дистанционно, на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована возможность оформления пенсии с помощью Дія.Подпись", - говорится в сообщении.
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать Дія.Подпись и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.
Учитывайте требования к скан-копиям документов:
1. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через "Дія.Подпись";
2. В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа";
3. После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;
4. Нажмите кнопку "Подтвердить" на телефоне;
5. Активируйте Дія.Подпись, переместив кнопку активации в крайнее правое положение;
6. Подтвердите свое лицо через проверку фото, следуя подсказкам телефона, и нажмите кнопку "Далее";
7. Введите на телефоне пятизначный код для наложения Дія. Если вы используете Дія.Подпись впервые, то ее необходимо запомнить;
8. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Подпись для входа на веб-портал Пенсионного фонда Украины будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись;
9. Вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически;
10. Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
11. Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").
12. Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.
13. Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
14. Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Подпись и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года.
Всего в Украине 10,3 млн пенсионеров. При этом средняя пенсия в Украине составляет 5 817 гривен.
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 436 гривен), Черновицкой (4 639 гривен) и Закарпатской (4 667 гривен) областях.
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