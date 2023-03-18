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Как оформить справку ВПЛ и помощь на жительство: два способа (инструкция)

Фото: справку ВПЛ и денежную помощь можно оформить двумя способами (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оформить документ и подать заявку на ежемесячную выплату внутренние переселенцы могут как лично, так и онлайн. В каждом случае есть свой механизм действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Оформить справку ВПЛ лично можно:

  • в ЦНАПе того общества, где находится внутренне перемещенное лицо;
  • через Управление социальной защиты населения;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для подачи заявления лично нужно иметь документы, удостоверяющие личность и его регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.

Как оформить справку ВПЛ онлайн

Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дія" и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Для корректного оформления справки в "Действии" должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:

  • ID-карта;
  • заграничный биометрический паспорт.

Справку ВПЛ для ребенка до 14 лет может оформить один из родителей. Для этого в приложении родителя, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

Важно. При подаче заявления следует поставить отметку о том, что заявление также подается и на детей.

Как сообщалось, для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как подтвердить стаж ВПЛ, если трудовая книжка осталась в оккупации.

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Внутренне перемещенные лица