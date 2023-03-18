Как оформить справку ВПЛ и помощь на жительство: два способа (инструкция)

Оформить документ и подать заявку на ежемесячную выплату внутренние переселенцы могут как лично, так и онлайн. В каждом случае есть свой механизм действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Оформить справку ВПЛ лично можно:
Для подачи заявления лично нужно иметь документы, удостоверяющие личность и его регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.
Как оформить справку ВПЛ онлайн
Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дія" и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.
Для корректного оформления справки в "Действии" должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:
Справку ВПЛ для ребенка до 14 лет может оформить один из родителей. Для этого в приложении родителя, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.
Важно. При подаче заявления следует поставить отметку о том, что заявление также подается и на детей.
Как сообщалось, для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как подтвердить стаж ВПЛ, если трудовая книжка осталась в оккупации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.