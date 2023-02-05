Как оформить справку об инвалидности из-за границы: разъяснение Минздрава

Как отмечает министерство, во время пребывания за границей, нужно направить необходимые медицинские документы своему семейному или лечащему врачу на территории Украины для оформления формы 088/о "Направление на МСЭК".

"Важно - присылайте документы на украинском языке", - отмечает Минздрав.

Далее пакет документов будет рассматривать врачебно-консультативная комиссия (ЛКК). По ее решению пакет направят на МСЭК для проведения экспертизы и установления инвалидности.

Если человек не может прибыть на осмотр, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности заочно на основании направления ЛКК медучреждения.

"Экспертиза осуществляется по направлению ЛКК независимо от вашего места регистрации, проживания или пребывания", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Если человек находится за границей во время действия военного положения, а срок действия справки об инвалидности завершился, его автоматически считают продленным на все время военного положения на территории Украины и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены. Также продлевается срок действия процентов потери трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации лиц с инвалидностью.

Отдельное разъяснение Минздрава касается детей-инвалидов, которым на момент пребывания за границей исполняется 18 лет. Такой ребенок должен пройти медико-социальную экспертизу, поскольку критерии инвалидности детей отличаются от критериев инвалидности взрослых. То есть ребенок должен пройти обследование за границей, затем перевести все медицинские документы на украинский язык и отправить их семейному или лечащему врачу в Украину. Врач оформит форму 088/о, а ЛКК направит документы МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.