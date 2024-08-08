Как оказать первую помощь при переломе: алгоритм действий от Минздрава

Еще несколько лет назад переломы были более сезонной проблемой и в большинстве случаев были связаны с гололедом. Однако с момента полномасштабного вторжения РФ количество обращений по переломам значительно возросло.
Подробнее о том, что делать в случае перелома и какие они бывают, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Следует отметить, что признаки перелома зависят от того, какой он. А он может быть в частности:
Если перелом - открыт, а именно, если в месте перелома является повреждением кожного покрова, в его месте будет болезненная рана. Возможно также кровотечение.
В случае открытого перелома нарушаются функции поврежденной конечности, она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение.
Закрытый перелом может характеризоваться болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью. Впрочем, при таком переломе не нарушается целостность кожи, но под ней может образовываться гематома (синяк), а сама нога или рука могут существенно набухать.
Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, травмированному и окружающим людям ничего не угрожает.
Успокойте травмированного человека, объясните ему свои дальнейшие действия и позвоните по номеру 103 для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Будьте внимательны к указаниям диспетчера и следуйте им.
Если перелом открыт, нужно:
Если перелом закрыт, нужно:
Если травмированный человек потерял сознание и не имеет признаков жизни, попросите, чтобы кто-то из окружающих набрал номер 103, и начните сердечно-легочную реанимацию.
"Если вы стали свидетелем травмирования другого человека - не проходите мимо, а если помощь нужна вам - не стесняйтесь попросить о нем", - отметили в Минздраве.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
Напомним, ранее мы уже объясняли, какие виды кровотечений и как их остановить.
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