Как оказать первую помощь при переломе: алгоритм действий от Минздрава

Следует отметить, что признаки перелома зависят от того, какой он. А он может быть в частности:

открытый;

закрыт.

Признаки открытого перелома

Если перелом - открыт, а именно, если в месте перелома является повреждением кожного покрова, в его месте будет болезненная рана. Возможно также кровотечение.

В случае открытого перелома нарушаются функции поврежденной конечности, она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение.

Признаки закрытого перелома

Закрытый перелом может характеризоваться болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью. Впрочем, при таком переломе не нарушается целостность кожи, но под ней может образовываться гематома (синяк), а сама нога или рука могут существенно набухать.

Как оказать медицинскую помощь при подозрении на перелом конечности

Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, травмированному и окружающим людям ничего не угрожает.

Успокойте травмированного человека, объясните ему свои дальнейшие действия и позвоните по номеру 103 для вызова бригады экстренной медицинской помощи. Будьте внимательны к указаниям диспетчера и следуйте им.

Если перелом открыт, нужно:

разрезать одежду и осмотреть рану;

если есть кровотечение - непременно ее остановить (наложить жмущую повязку или кровоостанавливающий жгут выше раны);

после остановки кровотечения - наложить на рану стерильную чистую повязку;

помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;

если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность. Если же нет нужной квалификации - не трогать ее.

укрыть человека термопокрывалом или одеялом;

присматривать за ней до приезда медиков.

Если перелом закрыт, нужно:

помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;

если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации - не трогать ее.

укрыть человека термопокрывалом или одеялом;

постоянно присматривать за человеком до приезда медиков.

Если травмированный человек потерял сознание и не имеет признаков жизни, попросите, чтобы кто-то из окружающих набрал номер 103, и начните сердечно-легочную реанимацию.

"Если вы стали свидетелем травмирования другого человека - не проходите мимо, а если помощь нужна вам - не стесняйтесь попросить о нем", - отметили в Минздраве.