Как могут развиваться события на Купянском направлении: мнения экспертов

Чего ожидать на Купянском направлении в будущем

По словам Селезнева, россияне и в дальнейшем будут пытаться идти в наступление, а украинская армия - сопротивляться, нанося им тяжелые потери. И очевидно, что такое положение может сохраниться до тех пор, пока наступит развязка на юге.

"Мы ежедневно видим из сводок Генштаба, что враг пытается атаковать и постоянно идут ожесточенные бои, требующие невероятных усилий. Обстановка под контролем, уже была реакция по переброске резервов. Поэтому я уверен, что и там будет победа, единственный вопрос, как быстро", - отметил он.

Коваленко более чем уверен, что тактика "мясных штурмов" провалится, Купянск выстоит и его не получится забрасывать телами, как Бахмут. А что касается возможности прорыва, то такие сценарии не исключены.

Как эксперт оценивает темпы контрнаступления ВСУ и коснется ли он Купянска

Комментируя темпы украинского контрнаступления, он сравнивает их с событиями годичной давности. Когда все ждали продвижения на Херсон по правому берегу Днепра, а восточная группировка провела внезапную Харьковскую операцию.

По его словам, то, что сейчас происходит в Запорожской области, напоминает деоккупацию правобережья Херсонской. В частности, по расширению плацдармов и перерезанию логистики. И пока все в 2022-м следили за югом, то упустили из виду то, что параллельно происходило в Харьковской области.

"Там тоже медленно расширялись буферы безопасности к северу от Харькова, на северо-восток, хорошо работала оборона, а потом резко освободили Балаклею и пошло-поехало. Так что я не исключаю, что похожее снова может произойти. Пока трудно сказать, на каком плацдарме и будет ли оно как-то касаться Купянска", - добавил эксперт.

Более подробно о ситуации на Купянском направлении можете узнать в материале РБК-Украина.