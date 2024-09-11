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Как могут наказывать водителей за просроченную аптечку или огнетушитель: ответ юриста

Все водители должны соблюдать действующие ПДД (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

За просроченные аптечки или неисправные огнетушители водителей собственных автомобилей и перевозчиков, предоставляющих услуги гражданам, могут наказать штрафами.

РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, сколько именно придется заплатить за такие нарушения.

Какие штрафы грозят водителям с просроченными аптечками или неисправными огнетушителями

По словам эксперта, Правилами дорожного движения (ПДД) предусмотрено, что водитель транспортного средства должен иметь при себе:

  • аптечку
  • огнетушитель
  • знак аварийной остановки

Нарушение этого правила - управления или эксплуатации транспортного средства - может повлечь административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - в виде штрафа в размере 340 грн.

В то же время отсутствие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, повлечет административную ответственность, установленную частью 2 статьи 121 КУоАП - в виде штрафа в размере 680 грн.

При этом повторное такое нарушение в течение года влечет за собой:

  • или наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) - с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
  • или административный арест сроком от 5 до 10 суток

Кому жаловаться из-за отсутствия аптечки в автобусе

Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательность наличия в транспортном средстве (ТС) медицинской аптечки - с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена - предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров №1306 от 10 октября 2001 года.

При нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

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Автомобильное движениеАптечкаШтрафыВодители