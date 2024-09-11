Как могут наказывать водителей за просроченную аптечку или огнетушитель: ответ юриста

Какие штрафы грозят водителям с просроченными аптечками или неисправными огнетушителями

По словам эксперта, Правилами дорожного движения (ПДД) предусмотрено, что водитель транспортного средства должен иметь при себе:

аптечку

огнетушитель

знак аварийной остановки

Нарушение этого правила - управления или эксплуатации транспортного средства - может повлечь административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - в виде штрафа в размере 340 грн.

В то же время отсутствие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, повлечет административную ответственность, установленную частью 2 статьи 121 КУоАП - в виде штрафа в размере 680 грн.

При этом повторное такое нарушение в течение года влечет за собой: