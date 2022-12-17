Как может развиваться новое наступление России: мнения экспертов

"Конечно, Россия сейчас накапливает силы среди своих мобилизованных. Частично они уже отправлены в районы ведения боевых действий. А где-то на 150-200 тысяч есть расчет на то, чтобы создать из них ударную группировку на конец зимы - начало весны, - считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он объяснил, что группировка, по замыслу российского командования, должна действовать как одна ударная, чтобы пытаться создать украинским военным проблемы на одном из направлений.

По его мнению, россияне планируют создать одну ударную группировку на основное направление из районов Белгородской и Курской области.

"Очевидно, они не будут повторять те ошибки, которые они допустили 24 февраля, когда они двигались с юга, востока и севера, а попытаются сконцентрироваться на ударе на одном-двух направлениях. Кроме того, на одно-два направления им хватит и их ресурсов. Потому что, несмотря ни на что, российские ресурсы не безграничны, у них тоже есть проблемы с оружием, обеспечением", - сказал эксперт.

Мусиенко отметил, что вопрос направлений станет более понятным позже, когда будет заметно, где концентрируются войска.

По его мнению, основная группировка может быть в Харьковской и Сумской областях, а вспомогательным направлениям будет Беларусь, откуда захватчики могут развить атаки на запад Волыни или Киев. Менее вероятным вариантом будет Запорожское направление, потому что по нему украинские силы наносят мощные удары в районе Мелитополя и Токмака.

При этом военный эксперт Роман Свитан отметил, что российская армия работает по определенным шаблонам. Так, они рассчитывают на тот же план, который был 24 февраля, на такое же наступление, но с учетом работы над ошибками.

Эксперт подчеркнул, что россияне будут пытаться накачать определенным количеством войск те направления, где они не добились успехов.

"Весь вопрос в том, смогут ли они свой план реализовать. Пока исходя из того количества войск, которое у них есть, они не могут его выполнить", - сказал он.

Свитан также считает, что направления для наступления могут быть те же, что и в начале полномасштабной войны.

"Они будут также пытаться на правый берег в районе Херсона пробиться, пытаться из Запорожской области выйти на Днепр, взять в большие клещи. Также они будут пытаться выйти на Киев", - сказал он.

При этом все будет зависеть от количества сил и средств, которое у них будет.

"Если будет, грубо говоря, 100 тысяч военных, то они попытаются только взять Донецкую область в малые клещи. Если будет 200 тысяч, они постараются с юга начать движение в сторону Днепра. Если будет 300, могут и из Сум двигаться на Днепр, если будет 500 - и Лукашенко согласится, могут и на Киев двинуться. То есть план зависит от сил и средств", - добавил эксперт.