Эксперт оценил, как может расшириться круг стран с ядерным оружием

Все больше стран задумываются о создании ядерного оружия. Причиной стало растущее недоверие к гарантиям безопасности от США.

Об этом в материале РБК-Украина рассказал старший научный сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом ядерное сдерживание снова оказалось в фокусе международной политики.

Когда США больше не кажутся надежным гарантом безопасности, страны ищут другие способы защиты - и ядерное оружие снова становится темой серьезных разговоров.

В мире есть несколько проверенных стратегий сдерживания агрессии: развивать собственные Вооруженные силы, превратить экономику в критически важную для глобального рынка (как это сделал Тайвань), или же иметь свое ядерное оружие.

Последним путем давно пошли Северная Корея, Иран, Израиль, Индия и Пакистан. Теперь к этому перечню могут добавиться новые страны.

"Это значительный риск, хотя его трудно точно оценить. В худшем случае несколько стран, расположенных вблизи Китая, России и, возможно, Ирана, могут стремиться получить ядерное оружие, если придут к выводу, что больше не могут полагаться на Соединенные Штаты для обеспечения своей безопасности", - объясняет Джон Кейвс.

Среди потенциальных кандидатов - Южная Корея и Япония, которые имеют мощную промышленную базу и опыт в гражданских ядерных программах.

На Ближнем Востоке в последние годы все чаще звучат сигналы со стороны Саудовской Аравии, Турции и Египта. При определенных условиях и они могут начать разработку собственного оружия массового поражения.

В то же время есть и сдерживающие факторы. По словам Кейвса, угроза жестких санкций, риск превентивного удара, а также международные нормы нераспространения оружия могут удержать отдельные правительства от рокового шага.

Но если баланс безопасности в мире действительно изменится, удержаться от гонки ядерного вооружения смогут не все.