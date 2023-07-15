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Как молодежная сборная Украины в полуфинал Евробаскета-2023 вышла: видео

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Скопье, Суббота 15 июля 2023 10:23
Как молодежная сборная Украины в полуфинал Евробаскета-2023 вышла: видео Фото: "Сине-желтые" празднуют выход в 1/2 финала (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-20 одержала уверенную победу над ровесниками из Нидерландов в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы по баскетболу 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, 1/4 финала

Нидерланды – Украина – 49:67 (14:21, 15:10, 13:17, 7:19)

Подопечные Дмитрия Забирченко принялись за дело с первых минут. На стартовом отрезке "сине-желтым" удался классный рывок, по итогам которого они оторвались на 8 пунктов. Впрочем, "оранжевые" сумели ответить и сравняли счет (12:12). Однако новая вспышка украинцев вернула гандикап на уровень +7.

А в следующей 10-минутке на паркете начались качели. Нидерландцы довольно быстро догнали украинскую молодежку. Далее лидерство во встрече несколько раз переходило из рук в руки. Как следствие, на большой перерыв сборная Украины U-20 смогла уйти с минимальным преимуществом (31:29).

Тенденция продолжилась и в третьей четверти. Однако когда цифры на табло в очередной раз стали равными, то ребята Забирченко взвинтили темп. Нидерланды U-20 удержаться на уровне с украинцами уже не смогли и проиграли отрезок 5:11.

В свою очередь финальные 10 минут обернулись для нидерландцев полным фиаско. "Сине-желтые" оказались сильнее под обоими щитами, избежали критических потерь мяча и были точнее в завершающей фазе атак. В конце концов, молодежная сборная Украины завершила матч с +18 и сразится с хозяевами турнира – Северной Македонией – за место в финале.

Самым результативным в составе украинской молодежки стал Александр Кобзистый. Форвард набрал 24 очка, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Полуфинал против македонцев лидер сборной и компания сыграют в субботу, 15 июля.

К слову, ранее национальная команда Украины объявила состав на тренировочные сборы в Риге.

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