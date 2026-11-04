Как в марафоне, так и в бизнесе преодоление кризиса учит лучше оценивать ситуацию и двигаться вперед: интервью с Вадатурским

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Обретение Независимости: "Нибулон" основан в 1991 году и неразрывно связан со становлением экономики Украины.

"Нибулон" основан в 1991 году и неразрывно связан со становлением экономики Украины. Рекордный экспорт : в 2021 году "Нибулон" поставил 5,6 млн тонн продукции, доля в общем экспорте составляла 9-12%.

: в 2021 году "Нибулон" поставил 5,6 млн тонн продукции, доля в общем экспорте составляла 9-12%. Российская агрессия: агрохолдинг потерял пять элеваторов, более 25 тыс. га земель – всего 68% своих активов.

агрохолдинг потерял пять элеваторов, более 25 тыс. га земель – всего 68% своих активов. Полномасштабная война: с 2022 года компания инвестировала в украинский агросектор 70 млн. долларов, из них 10 млн. – в цифровизацию.

с 2022 года компания инвестировала в украинский агросектор 70 млн. долларов, из них 10 млн. – в цифровизацию. Разминирование: "Нибулон" вернул в обращение 7,6 тыс. га земель и планирует заняться разминированием акваторий.

"Нибулон" вернул в обращение 7,6 тыс. га земель и планирует заняться разминированием акваторий. Стратегия: Украине нужно видение будущего и план на 10, 20, 50 лет.

– "Нибулон" – наверное, одна из старейших аграрных компаний на украинском рынке. Если говорить о периоде до войны, какие этапы проходил рынок и компания?

– "Нибулон" был основан 5 декабря 1991 года. За считанные дни до 1 декабря 1991 года состоялся национальный референдум, на котором 90% украинцев сказали Независимой Украине "да!". Итак, "Нибулон" и Независимая Украина – сверстники, с тех пор мы вместе и в горе, и в радости.

История нашей компании неразрывно связана с становлением украинской экономики. Наша бизнес-модель формировалась вокруг потребностей агропроизводителя. Мы обеспечиваем фермера всем необходимым для работы, он сосредотачивается на главном – выращивает урожай и развивает хозяйство.

Первоначально идея была в том, что мы обеспечиваем колхозы и фермеров семенами, они выращивают товарную кукурузу, "Нибулон" реализует ее за границу. Однако не очень сработало, поэтому компания взялась за поставку и переработку дизеля. Дизель шел по хозяйствам, чтобы они могли посеяться, а собранный урожай отдавали нам по определенному коэффициенту.

– То есть, это был бартер?

– Да. Это было еще до реформы гривны. Денег не было, а даже если были – гиперинфляция быстро обнуляла их. Затем "Нибулон" собирал подсолнечник и делал подсолнечное масло. В тот период, до массовой приватизации, мы являлись крупнейшим экспортером масла из Украины.

Но и эту бизнес-модель вскоре пришлось менять. Мы стали брать землю в аренду, закупать технику. Наверное, первые в Украине немецкие тракторы были у "Нибулона". Таким образом, к 1995-1996 году мы стали агрохолдингом, имея полный цикл. А поскольку у нас появилась земля, начали помимо подсолнечника выращивать и пшеницу, и ячмень.

Для рынка в целом ситуация улучшается в 2006-2008 годах, когда начали покупать паи. До этого возделывать землю было просто не выгодно. Люди обращались и просили: возьмите нас к себе как колхоз. А примерно с 2008 года аграрный бизнес становится прибыльным, в него стали вкладывать деньги. Украина вернулась на уровень производства 1990-1991 годов и начала экспортировать свою агропродукцию.

Андрей Вадатурский, руководитель агрохолдинга "Нибулон" (фото "Нибулон")

– А до этого мы не экспортировали все эти годы?

– До этого мы импортировали. К примеру, мощности Николаевского порта были настроены на то, чтобы выгружать продукцию, а не наоборот. Когда я в 2000 году присоединился к "Нибулону", мои первые контракты были по импорту кукурузы и пшеницы.

Украина с 1991-го по 2008-й прошла огромный путь в сельском хозяйстве, и компания "Нибулон" также проторила этот путь. Мы меняли сельское хозяйство Украины.

– Каким образом?

– Простой пример: в 2005-м мы первыми поставили кукурузу на европейский рынок. До этого "Нибулон" и другие грузили продукцию исключительно на Россию. Потому что качество, те ГОСТы и ДСТУ работали только в пределах Советского Союза. Европа требовала других стандартов.

Я лично ездил по регионам, отбирал самую лучшую кукурузу. Мы собирали фермеров, объясняли, что такое европейские стандарты, учили выращивать по-новому, менять подходы. Украина вышла на третье место по экспорту кукурузы в мире. Один "Нибулон" поставлял до 1 млн тонн кукурузы в год.

– Какую долю в украинском аграрном экспорте обеспечивал "Нибулон"?

– Наша доля колебалась между 9-12%. Доля оставалась стабильной в процентах, ежегодно возрастая в тоннах экспорта. Напомню, с 2008 года и до войны Украина увеличила аграрный экспорт в 7 раз – с 10 до 70 млн тонн в год. "Нибулон" в 2021 году экспортировал 5,6 млн. тонн продукции.

Бизнес-модель была построена на создании добавленной ценности по всей цепи – от поля до мирового рынка. Мы инвестировали в инфраструктуру, чтобы уменьшать затраты на хранение и транспортировку зерна и давать агропроизводителю возможность больше зарабатывать. Ведь мировая цена на зерно одна, а цена, получаемая фермером, в значительной степени зависит от стоимости логистики. Чем она эффективнее и дешевле, тем больше остается производителю.

С развитием украинского агросектора мы столкнулись с двумя вызовами. С одной стороны, объемы производства и экспорта росли настолько быстро, что существующая железнодорожная и автомобильная инфраструктура уже не могли эффективно обеспечивать транспортировку всего этого зерна. С другой стороны, нужно было находить способы существенно снизить логистические затраты, чтобы украинская продукция оставалась конкурентоспособной на мировых рынках.

Поэтому "Нибулон" сосредоточился на создании наиболее эффективного транспорта, а это реки. Мы возрождали речные транспортные артерии Украины – Днепр и Южный Буг. Развивали сеть элеваторов, перегрузочных терминалов, создавали собственный флот. Более 80 барж, буксиров и других плавсредств построено на верфи "Нибулона" в Николаеве.

Флот и терминал компании в Николаеве (фото: "Нибулон")

Так мы создали эффективную логистическую систему, которая доставляла украинскую агропродукцию от производителя покупателям в 34 странах мира. И главное – позволяла украинским фермерам получать больше выращенного урожая.

Но российская война изменила все.

– Где лично вы встретили 24 февраля?

– Дома в Николаеве. Как раз вернулся из Киева, с совещания представителей крупного бизнеса, которое на Банковой созвал Президент. Я спал, когда меня разбудила жена.

В тот день все остановилось. Некоторые наши вагоны перехватили россияне. Встали у причалов суда. До этого "Нибулон" грузил 10-20 тыс. тонн продукции в сутки. Это примерно 300 вагонов или 800 машин или судно. И весь этот маховик вместе останавливается.

Где-то зерно было завезено на предприятия, которые потом захватили россияне. Но мы рассчитались с оставшимися на украинской стороне фермерами. Даже за зерно, которое "Нибулон" фактически не получил, мы рассчитались.

А так – российские танки в Николаеве… Они вошли с флагами, их расстреляли. Уважение генерала Марченко, который смог организовать оборону Николаева, и всех защитников.

– Николаев отбили. Но вернулась ли возможность вести бизнес? Потери земель, элеваторов… Сколько "Нибулон" потерял?

– На самом деле все разделилось на "до" и "после". "Нибулон" в результате российской агрессии потерял 68% своих активов, это около 600 млн долларов.

Самое страшное – погибли люди. 31 октября 2022 года три человека погибли на судне, по которому россияне из Кинбурнской косы, из ПТУРа открыли огонь, понимая, что это гражданское судно.

Пять элеваторов, более 25 тысяч гектаров земель. Наш порт в Николаеве до сих пор полностью заблокирован из-за заминирования акватории. Подрыв Каховской ГЭС и боевые действия по обеим берегам Днепра уничтожили логистику по реке. Также мы потеряли логистику по Южному Бугу. То есть мы потеряли наше конкурентное преимущество – эффективную логистику, которую создавали все предыдущие годы.

Стали думать, что делать дальше. Так родилась идея перенести логистику на Дунай. Алексей Афанасьевич (Вадатурский, основатель "Нибулона", отец Андрея Вадатурского – ред.) изложил идею Кубракову (Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины в 2022-2024 гг. – ред.). Команда министерства, местные власти и европейские партнеры, вовлеченные в инициативу ЕС "Пути солидарности", поддержали нас. В апреле 2022 года мы начали строить в Измаиле новый терминал, 15 сентября уже загрузили первую баржу.

Конечно, были дискуссии о целесообразности таких инвестиций. Есть порты Большой Одессы, в июле 2022-го заработал "зерновой коридор". Стоит ли при таких условиях вкладывать средства в новую инфраструктуру на Дунае? В конце концов, мы сошлись на главном: агрессору нельзя доверять. Украина не может зависеть от одного экспортного маршрута, работу которого может остановить агрессор.

Как оказалось, мы были правы. Дунайский маршрут стал альтернативой для экспорта, пока ситуация вокруг портов Большой Одессы остается неопределенной.

Алексей Вадатурский, основатель агрохолдинга "Нибулон" (фото "Нибулон")

– К сожалению, ваш отец первую загруженную баржу не увидел (31 июля 2022 Алексей Вадатурский вместе с женой Раисой погиб от российского обстрела в своем доме в Николаеве).

– Отец оставил нам survival kit (англ. набор для выживания – Ред.) , этот резервный вариант на Дунае и устойчивую компанию, способную выдержать самые плохие испытания.

Они с мамой были из поколения, привыкшего работать на полной самоотдаче. Даже не ради денег, а для государства, общего дела. Весь бизнес "Нибулона" был построен на максимальной независимости. Мы никогда не строили бизнес-модель за счет дотаций и т.д.

Мы и сейчас рассчитываем на собственные силы. Тем более что для некоторых банков мы не до конца понятны, не подпадаем под стандартные расчеты. С одной стороны, 68% наших активов уничтожено Россией, мы работаем во время войны на прифронтовых территориях. С другой стороны, инвестируем во время войны, построили новый терминал в Измаиле, вложили 10 млн долларов в цифровизацию, "Нибулон" был и остается критически важным для валютной выручки, экспорта и украинской экономики предприятием. Некоторые партнеры иногда спрашивали: Вы там живы вообще? Вы еще и работаете? О, еще и зарабатываете?

– Какие сейчас показатели "Нибулона" в цифрах?

– Мы прибыльные. За прошлый маркетинговый год экспортировали 2,39 млн тонн зерна и масличных культур. Это примерно 5,1% доли рынка. Мы остаемся в пятерке крупнейших экспортеров. За текущий год говорить еще рано, но на начало октября наши элеваторы приняли 1 млн тонн зерна нового урожая.

Продолжаем инвестировать. В Бессарабский филиал на Дунае вложили более 20 млн долларов. Всего за период полномасштабной войны мы проинвестировали 70 млн долларов в сельское хозяйство и транспортную логистику Украины.

Большую проблему создает минирование. Из 52 тыс. га земельного банка, оставшегося у нас после оккупации, более 5 тыс. га было заминировано. Поэтому с 2025 года мы занимаемся разминированием земель. Не совсем типичное направление деятельности для агрохолдинга, но было бы неправильно сидеть и ждать, пока у государства появится возможность их разминировать. Пришлось закупать спецтехнику, учить людей, получать сертификаты, но земли возвращаются в обращение, люди больше не подрываются и могут работать – это наш вклад в восстановление. Не бизнес на самом деле, больше социальная миссия.

С тех пор "Нибулон" вернул в обращение 7,6 тыс. га земель. Благодарны государственному банку Германии DEG, с которым 50% на 50% профинансировали этот проект. Вместе с ними переходим на новый этап – разминирование акваторий. Летом этого года мы прошли сертификацию и сможем очищать водоемы. Сейчас создаем инфраструктуру и учим людей так, чтобы когда разминирование акваторий станет для нас доступным, у Украины уже были все необходимые мощности и квалификации внутри страны.

– Вы сказали о 10 млн долларов, инвестированных в цифровизацию. Как это оправдано во время войны?

– На 100% оправдано. Это снова о гибкости и открытости к любому сценарию. Особенно во время войны, которая разрушает привычные модели.

Мы цифровизировали множество процессов для того, чтобы освободить рабочие руки и использовать их наиболее эффективно. Благодаря этому на элеваторе вместо 120 человек работает 10-15, а директор управляет предприятием по планшету. Новые технологии, новая техника в агросекторе – и вместо 26 работников на тысячу га достаточно 4-5. То же касается транспорта, флота, бухгалтерии и т.д. В условиях войны нельзя позволить себе такой роскоши, как недостаточно эффективные процессы.

Мы готовы платить рыночную зарплату, и даже более того, готовы обучать. К примеру, разработали для фермеров приложение NIBULON App, в котором можно анализировать статистику закупочных цен по шести культурам на 21-м филиале "Нибулона". От одного месяца до 10 лет – изучайте, сравнивайте, отслеживайте тренды. Также в приложении можно заключать контракты, контролировать финансы и многое другое.

– Не очень похоже на пасторальную деревенскую картину, к которой мы привыкли. Это какое-то цифровое село.

– Эволюционировать жизненно необходимо. Так, как до войны, больше не будет. Иногда изменения связаны с шоком, но другого выхода у нас нет. Я думаю, Украина будет самой цифровизированной, автоматизированной и роботизированной страной в мире.

Андрей Вадатурский, руководитель агрохолдинга "Нибулон" (фото: "Нибулон")

– Как будет дальше развиваться аграрный сектор Украины?

– Украинский агросектор уже сегодня конкурентоспособен на мировом рынке. И я уверен, что из этого кризиса мы выйдем еще более сильными – более технологичными, продуктивными и устойчивыми к новым вызовам. Наша задача – не просто восстановить довоенные позиции, а создать новую модель аграрного сектора, способную задавать стандарты эффективности на мировом рынке.

Критически важным для этого остается доступ к портам. Наша география, близость сельхозпроизводителей к портовой инфраструктуре исторически были одним из ключевых конкурентных преимуществ украинского агросектора. И мы должны не только восстановить это преимущество, но и усилить его развитием альтернативных экспортных маршрутов.

Нам нужно бороться за экономическую независимость и экономические интересы Украины. А для этого – поддерживать бизнес, который создает рабочие места, платит налоги, обеспечивает валютные поступления, приносит новые технологии и инвестиции в страну.

Особенно это касается прифронтовых регионов. Сегодня из-за военных рисков, отсутствия доступного страхования и ограничения банковского финансирования бизнеса становится все сложнее работать и инвестировать на этих территориях. Как следствие, предприятия останавливаются или перемещаются, за ними выезжают люди, громады теряют рабочие места и налоговые поступления. Фактически мы сами отдаем экономический потенциал этих территорий.

И здесь многое можно изменить на уровне государственной регуляторной политики. Необходимы механизмы страхования военных рисков, доступ к финансированию и банковские правила, учитывающие реальные условия работы бизнеса во время войны. Мы должны воспринимать предприятия, продолжающие работать и инвестировать в прифронтовых регионах, не только как источник рисков, но и как стратегический ресурс восстановления страны.

При этом нам нужны понятные и равные правила для всех – вне зависимости от размера бизнеса или отрасли. Необходимое видение Украины, стратегия на 10, 20, 50 лет: куда мы хотим прийти, какую экономику строим, какие конкурентные преимущества развиваем. И соответствующие конкретные решения и планы каждый год.

– Не могу не задать личный вопрос. Вы возглавили "Нибулон" летом 2022 года, после гибели родителей. Рассматривали ли возможность продажи компании? В условиях турбулентности, когда непонятно, сколько будет длиться война, потери… Вы сами говорите, что война перечеркнула все привычные бизнес-модели, которые делали "Нибулон" успешным.

– Варианта продажи я не рассматривал, хотя предложения были. Привлечение стратегического инвестора возможно, но продажа – нет. Отец вложил в "Нибулон" всего себя, двигался от одного вызова к другому. Преодолевал барьеры, создавал инфраструктуру, строил отношения с фермерами. Переживал волну рейдерских атак и других попыток забрать бизнес.

"Нибулон" рос вместе с Независимой Украиной. Прокладывал новые пути, искал новые возможности, вписывал Украину в глобальную карту продовольственной безопасности.

Я работаю в компании с 2000 года. Да, с перерывами – например, когда в 2014 году ушел в парламент. Но "Нибулон" всегда был частью моей жизни. Я не мог бы просто продать компанию и уйти. Мне близко желание создавать что-то свое. Думаю, это очень украинская черта – строить, развивать, защищать то, что создал.

Вызовы действительно стимулируют. В школьные годы я профессионально занимался плаванием, а с 2006 года стал бегать. Бегал "десятку", потом 20 км, потом марафон. Из семи марафонов, которые я пробежал, два были очень сложными. Когда начинаются судороги, боли, ноги просто не слушаются. Мозг говорит: что ты делаешь, остановись! Но нужно себя пересилить и бежать. И вот этот опыт, подготовка физическая и нравственная, план на марафон многому могут научить.

Даже если на следующий день не можешь ходить и ногти слезают, ощущение выхода из зоны комфорта – это шаг вперед. Преодоление кризиса и работа над ошибками схожи как в спорте, так и в бизнесе. Это помогает лучше понимать себя, оценивать ситуацию и принимать более осознанные решения. Мне кризисные марафоны дали больше всего.