Как лечиться "эффективно": советы от Минздрава
Эффективность лечения значительно возрастает, если пациент и врач подходят к процессу с осознанием общей ответственности. Пациент со своей стороны имеет важную задачу - своевременно обратиться к медицинскому специалисту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Назначать лекарственные препараты может исключительно врач. Для этого он оценивает состояние вашего здоровья, проводит необходимые исследования и только после этого рекомендует соответствующие средства. Это позволяет избежать напрасной траты денег, времени и здоровья на медикаменты, которые не подходят, особенно если их выбор базируется на советах знакомых или влиянии рекламы.
Чтобы обеспечить эффективное лечение, следуйте таким правилам:
- принимайте лекарства исключительно по назначению врача.
- не передавайте свои лекарства другим и не употребляйте препараты, которые были назначены не вам.
- соблюдайте установленную дозировку и график приема.
- всегда завершайте курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.
- избегайте советов от непрофессионалов и доверяйте только квалифицированным врачам.
- в случае побочных эффектов немедленно сообщите своему врачу.
- следуйте инструкциям по хранению лекарств и правильно утилизируйте просроченные препараты.
Такие действия способствуют вашему выздоровлению и безопасности.
Напомним, РБК-Украина также рассказывало о том, как правильно принимать лекарства.
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