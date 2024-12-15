Как лечиться "эффективно": советы от Минздрава

Иллюстративное фото: Минздрав дало советы о том, как эффективно лечиться (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эффективность лечения значительно возрастает, если пациент и врач подходят к процессу с осознанием общей ответственности. Пациент со своей стороны имеет важную задачу - своевременно обратиться к медицинскому специалисту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Назначать лекарственные препараты может исключительно врач. Для этого он оценивает состояние вашего здоровья, проводит необходимые исследования и только после этого рекомендует соответствующие средства. Это позволяет избежать напрасной траты денег, времени и здоровья на медикаменты, которые не подходят, особенно если их выбор базируется на советах знакомых или влиянии рекламы. Чтобы обеспечить эффективное лечение, следуйте таким правилам: принимайте лекарства исключительно по назначению врача.

не передавайте свои лекарства другим и не употребляйте препараты, которые были назначены не вам.

соблюдайте установленную дозировку и график приема.

всегда завершайте курс лечения, даже если чувствуете себя лучше.

избегайте советов от непрофессионалов и доверяйте только квалифицированным врачам.

в случае побочных эффектов немедленно сообщите своему врачу.

следуйте инструкциям по хранению лекарств и правильно утилизируйте просроченные препараты. Такие действия способствуют вашему выздоровлению и безопасности.