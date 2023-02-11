Как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на ВОТ: план действий

Инструкция состоит из следующих шагов

Шаг 1. Обратиться с заявлением об установлении факта рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины в любой суд за пределами такой территории, независимо от вашего проживания. Если подать заявление лично невозможно, его могут подать ваши родственники или другие законные представители ребенка.

Заявление подается в произвольной форме, где должно быть указано:

• факт, который заявитель просит установить, и с какой целью;

• причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт;

• доказательства, подтверждающие факт.

К заявлению прилагаются:

• копии документов, подтверждающих рождение ребенка (медицинское свидетельство о рождении и/или медицинское заключение о рождении, другие медицинские справки);

• копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

• копия свидетельства о браке (при наличии);

• доказательства факта рождения ребенка (при наличии);

• справка о невозможности восстановления утраченных документов.

Лубинец добавил, что дела об установлении факта рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины рассматриваются судом безотлагательно с момента поступления заявления.

Шаг 2. В случае удовлетворения заявления суд безотлагательно выдаст вам копию решения, в котором будут указаны данные о дате и месте рождения ребенка, его пол, сведения о родителях, или в случае вашего отсутствия во время провозглашения решения - безотлагательно пришлет копию решения в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту принятия решения государственной регистрации рождения лица.

Шаг 3. Для получения свидетельства о рождении ребенка вам (или лицу, имеющему соответствующую доверенность), необходимо подать в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния копию решения суда об установлении соответствующего факта и свой паспорт гражданина Украины. Свидетельство о рождении выдается в день подачи решения суда.

При этом, как отметил омбудсмен, принятое судом решение по делам об установлении факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины, определенном Верховной Радой Украины, подлежит немедленному исполнению.