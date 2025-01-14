Как Киев будет становиться инклюзивным городом в 2025 году. В КГГА раскрыли свои планы

Как улучшат доступность метро и уличного пространства

В 2025 году планируют создать безбарьерное пространство на 10 центральных станциях метрополитена Киева, в частности устроить на станциях тактильные направляющие, информационные и предупредительные полосы, обустроить более широкие группы дверей, а также увеличить до нормативной ширины турникеты.

"Сейчас КП "Киевский метрополитен" прорабатывает с Департаментом охраны культурного наследия КГГА возможность проведения этих работ на ряде станций, которые являются памятниками архитектуры местного значения, а также станций, которые являются выявленными объектами культурного наследия, учитывая нормы закона", - говорят в КГГА.

Также в этом году планируют откорректировать имеющуюся проектную документацию в части обеспечения свободного доступа маломобильных групп населения и начать работы по реконструкции отдельных станций.

"Возможность установки лифтов на некоторых станциях метрополитена и в совмещенных подземных пешеходных переходах, примыкающих к вестибюлям станций (при их наличии), учитывая архитектурно-планировочные и конструктивные особенности станций, будут определены проектной документацией", - добавляют в ведомстве.

В этом году на 10 станциях метро создадут безбарьерное пространство (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)

На 2025 год запланировано установить устройства звукового сопровождения ориентировочно на 70 светофорах. А также осуществить строительство 9 и реконструкцию 6 светофорных объектов, на которых предусмотрена установка устройств звукового сопровождения, а еще - понизить бордюрный каминь и обустроить тактильную плитку для безопасного перехода проезжих частей лицами с инвалидностью с нарушениями зрения.

"Также планируется обустройство регулируемых инженерно оборудованных наземных пешеходных переходов для дублирования подземных переходов по 5 адресам", - заявили в КГГА.

Также предусматриваются меры по обеспечению безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, определенные государственными строительными нормами, а именно:

понижение бортового камня на наземных пешеходных переходах в один уровень с проезжей частью, или, по возможности, устройство повышенных наземных пешеходных переходов в одном уровне с тротуаром;

устройство тротуаров из бесфасочных фигурных элементов мощения;

устройство тактильных элементов для ориентирования людей с нарушением зрения, в частности предупредительных тактильных полос перед препятствиями и пешеходными переходами;

устройство, по возможности, пандусов вместо лестниц или для дублирования лестниц.

"Сейчас идет согласование перечня объектов в пределах выделенных объемов бюджетного финансирования для выполнения ремонтных работ в 2025 году по реализации мероприятий, направленных на обеспечение физической безбарьерности на объектах улично-дорожной сети, находящихся на балансовом содержании КП ДЭУ, входящих в состав КК "Киевавтодор", - рассказали в ведомстве.

В Киеве будут устанавливать тактильную плитку для безопасного перехода проезжих частей лицами с инвалидностью с нарушениями зрения (фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua)

Как будут развивать инклюзивность учреждений культуры

Стратегия Киева на 2025 год предусматривает меры по:

устройство пандусов в Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых Киева и коммунальном музейном учреждении "Аптека-музей";

создание аудиогидов в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины и Музее мастерской И.П. Кавалеридзе в г. Киеве

ремонт санузлов для обеспечения безбарьерного доступа к ним в Музее оккупации Киева и Музее выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого;

адаптация мастер-классов для детей с инвалидностью в Музее книги и книгопечатания Украины;

установка поручней на лестнице к Госпитальной площади и приобретение сложной электрической коляски MIRID D806 с электроприводом для перемещения по территории и в экспозиции в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость";

приобретение лестничных гусеничных подъемников для Музея выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого

Ряд мероприятий запланирован и в столичном зоопарке. Там проведут реконструкцию уличного туалета, установят поручни на лестнице и подъемник для кресел колесных возле лестницы, реконструируют пандус на территории "Слоновника", установят информационные таблички с учетом потребностей лиц с нарушениями зрения и реконструируют сайт для обеспечения доступа пользователей с нарушениями зрения и слуха.

В Киевском зоопарке введут ряд мер для повышения инклюзивности пространства (фото: kyivcity gov ua)

Также в зоопарке будут проводить экскурсии для пациентов медицинских и реабилитационных центров, лиц с инвалидностью. Предусмотрено сотрудничество с социальными и реабилитационными центрами Киева по проведению совместных мероприятий на территории зоопарка, выездные акции в реабилитационные, медицинские и социальные центры с животными-ассистентами.

"В парке культуры и отдыха "Партизанская слава" планируют приобрести и установить пандусы на территории Зеленого театра и Сценической площадки. А также внедрить и наладить арт-терапевтические занятия с людьми разных возрастных категорий, направленных на нормализацию психологических состояний", - говорят в КГГА.

Для людей с нарушением зрения в ряде театров разместят программы афиш и другую информацию в адаптированных форматах - шрифтом Брайля, крупным шрифтом, аудиофайлами. Также проведут модернизацию вебсайтов театров для возможности просмотра лицами с нарушениями зрения и будут осуществлять сопровождение спектаклей аудиодискрипцией.

В частности, в Киевском национальном академическом театре оперетты запланировано продолжение показа спектаклей с аудиодискрипцией для людей с нарушениями зрения: "Тигроловы", "Семейка Адамсов", "За двумя зайцами", "В джазе только девушки", "Дориан Грей".

В театре оперетты создадут мобильные приложения Earcatch (для людей с нарушениями зрения) и Subcatch (для людей с нарушениями слуха), которые адаптируют спектакли "Званый ужин с итальянцами", "Летучая мышь" и "За двумя зайцами". Кроме этого, в ряде театров создадут просторные проходы и места для зрителей на креслах колесных, обеспечат доступность к помещению и туалетам.

"Для улучшения ментального здоровья детей, пострадавших во время войны, в Киевском национальном академическом театре оперетты состоится показ детского спектакля "Приключения Орфея", где перед началом спектакля с детьми будут проводиться занятия с психологом", - говорят в КГГА.

Новым направлением работы театров станут инклюзивные мастер-классы и спектакли с участием людей с инвалидностью. Также в этом году увеличат процент фильмов с применением технологии тифлокомментирования (лаконичный описание предмета, пространства или действия) и субтитрования, и адаптированных для людей с нарушениями слуха или зрения.

Ряд театров улучшит доступность к помещению и создадут места для зрителей на креслах колесных (фото иллюстративное: Freepik)

Какие программы запланированы в образовательной сфере

Сейчас проводят конкурсный отбор, чтобы определить, кто сможет воспользоваться городской программой "Забота. Навстречу киевлянам", которая дает сопровождение во время инклюзивного обучения.

"Социальная услуга предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение полного и эффективного участия получателя социальной услуги в образовательном процессе путем оказания поддержки и помощи в передвижении, самообслуживании, коммуникации, питании, ориентации в пространстве, а также на обеспечение безопасности в помещении и на территории учебного заведения. Эта услуга предоставляется в течение учебного года", - объясняют в КГГА.

В образовательном процессе индивидуальные социальные и социально-бытовые потребности учеников обеспечиваются ассистентом ученика, им может быть один из родителей, лицо, уполномоченное ими, или социальный работник.

"Основанием для предоставления социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения является обращение одного из родителей/другого законного представителя получателя социальной услуги в Центр предоставления административных услуг по зарегистрированному месту жительства", - говорят в ведомстве.

С сентября 2024 года указанную социальную услугу получили 34 ребенка, но по состоянию на 1 января 2025 года количество детей, нуждающихся в сопровождении во время инклюзивного обучения, составляет 356 человек.

"Учитывая потребность и бюджетные назначения, в 2025 году есть возможность предоставления социальной услуги "сопровождение во время инклюзивного обучения" для 66 детей с последующим увеличением их количества", - отметили в КГГА.

Дети с особыми потребностями могут получить ассистента, который будет сопровождать во время инклюзивного обучения (фото иллюстративное: Getty Images)