Как кардиналы будут выбирать нового Папу Римского: объяснение религиоведа

После смерти Папы Франциска Католическая церковь готовится к избранию нового понтифика. Процедура имеет четкую последовательность и регулируется каноническим правом.

После похорон, которые состоятся в субботу, в Рим начинают прибывать кардиналы - именно они формируют руководство церкви в период Sede Vacante (вакантного престола). Именно коллегия кардиналов принимает стратегические решения до момента избрания нового Папы.

Конклав, который должен собраться не позднее 20-го дня после смерти Папы, как правило, начинается на 15-й день. К голосованию допускаются только кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет, однако другие тоже могут присутствовать во время предварительных консультаций.

Нынешний конклав будет одним из самых интернациональных в истории: Папа Франциск назначил более 110 кардиналов из разных частей мира, поэтому многим из них еще придется познакомиться между собой перед голосованием.

Как происходит выбор нового Папы

Процесс начинается с совместного богослужения в базилике Святого Петра, после чего кардиналы переходят в Сикстинскую капеллу. Голосования проходят четыре раза в день - два до обеда, два после. Процедура может длиться до недели или дольше.

Чтобы быть избранным, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов. Если этого не происходит после нескольких этапов, далее выбирают одного из двух кандидатов простым большинством.

После согласия нового Папы, его одевают в специально подготовленные облачения (есть три варианта размера), и декан коллегии кардиналов объявляет "Имеем радость, Habemus Papam! (имеем папу - лат.)". Тогда новоизбранный понтифик впервые появляется перед верующими на площади Святого Петра.