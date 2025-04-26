Как кардиналы будут выбирать нового Папу Римского: объяснение религиоведа

Признаком успешного голосования является белый дым над Сикстинской капеллой. Если же Папу не избрали - дым черный.
Католическая церковь готовится к выборам нового Папы после смерти Франциска. Конклав кардиналов соберется в Риме в течение следующих недель.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал религиовед Анатолий Бабинский.
После смерти Папы Франциска Католическая церковь готовится к избранию нового понтифика. Процедура имеет четкую последовательность и регулируется каноническим правом.
После похорон, которые состоятся в субботу, в Рим начинают прибывать кардиналы - именно они формируют руководство церкви в период Sede Vacante (вакантного престола). Именно коллегия кардиналов принимает стратегические решения до момента избрания нового Папы.
Конклав, который должен собраться не позднее 20-го дня после смерти Папы, как правило, начинается на 15-й день. К голосованию допускаются только кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет, однако другие тоже могут присутствовать во время предварительных консультаций.
Нынешний конклав будет одним из самых интернациональных в истории: Папа Франциск назначил более 110 кардиналов из разных частей мира, поэтому многим из них еще придется познакомиться между собой перед голосованием.
Процесс начинается с совместного богослужения в базилике Святого Петра, после чего кардиналы переходят в Сикстинскую капеллу. Голосования проходят четыре раза в день - два до обеда, два после. Процедура может длиться до недели или дольше.
Чтобы быть избранным, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов. Если этого не происходит после нескольких этапов, далее выбирают одного из двух кандидатов простым большинством.
После согласия нового Папы, его одевают в специально подготовленные облачения (есть три варианта размера), и декан коллегии кардиналов объявляет "Имеем радость, Habemus Papam! (имеем папу - лат.)". Тогда новоизбранный понтифик впервые появляется перед верующими на площади Святого Петра.
Признаком успешного голосования является белый дым над Сикстинской капеллой. Если же Папу не избрали - дым черный.
Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.
Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.
После прощания с Папой Франциском Католическая церковь будет готовиться к выборам нового понтифика. Среди вероятных кандидатов на престол - украинец Николай Бычок, который сейчас возглавляет епархию УГКЦ в Мельбурне и считается самым молодым кардиналом в Ватикане.
Подробнее о претендентах на пост Папы Римского и что известно о кардинале Николае Бычке, можно узнать в материале РБК-Украина.
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