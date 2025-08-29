Как iPhone защищает зрение: простые настройки, которые нужно знать каждому

Ваш iPhone незаменим, но долгие часы за экраном могут негативно сказываться на зрении. Если сократить использование телефона невозможно, Apple предлагает функции, которые сделают экран более комфортным для зрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf .

True Tone

Экран iPhone способен показывать яркие и насыщенные цвета, но они не всегда соответствуют окружающему свету. Если вам когда-либо казалось, что экран ночью слишком резкий или странно голубой при чтении в помещении, включение True Tone может существенно помочь.

Функция True Tone позволяет iPhone считывать освещенность вокруг и подстраивать тон экрана под окружающую среду. Представьте, что вы сидите в уютной кофейне с теплым желтым светом.

Без True Tone экран может светиться резким белым светом, который кажется чужеродным. С включенной функцией дисплей смягчается и естественно гармонирует с окружающей обстановкой.

Чтобы включить True Tone, перейдите в Настройки, Экран и яркость и активируйте переключатель рядом с опцией. Вы почти не заметите работу этой функции, зато ваши глаза будут уставать намного меньше при пролистывании приложений и сайтов.

Автояркость

В течение дня освещенность вокруг меняется, и постоянно регулировать яркость экрана утомительно. На солнце экран кажется тусклым, а в помещении - слишком ярким.

Включение Автояркости снимает эту заботу. Сенсоры iPhone автоматически подстраивают яркость под окружающий свет. Включить функцию можно через Настройки, Универсальный доступ, Экран и размер текста, затем активируйте Автояркость.

На улице экран станет ярче, чтобы вы видели все четко, а в затемненной комнате - приглушится, чтобы глаза не перенапрягались. Кроме того, функция помогает экономить заряд батареи.

Screen Distance (Расстояние до экрана)

Все мы иногда держим телефон слишком близко к глазам - будь то чтение статьи или игра. Долгое использование телефона на близком расстоянии может вызвать зрительное напряжение.

Функция Screen Distance использует камеру TrueDepth (та же, что для Face ID) для контроля дистанции. Если iPhone держать ближе 30 см к лицу слишком долго, он мягко напомнит отодвинуть устройство.

Появляется сообщение "iPhone может быть слишком близко", после чего нужно отодвинуть телефон и нажать кнопку "Продолжить".

Эта функция особенно полезна, если дети пользуются вашим iPhone - экран заблокируется, пока устройство не будет на безопасном расстоянии, что снижает риск развития близорукости.

Night Shift

Если вы используете телефон ночью для почты, чтения или социальных сетей, яркий синий свет мешает заснуть. Night Shift смещает цвета дисплея в теплые оттенки после заката.

Это снижает синий свет, который нарушает сон и утомляет глаза. Представьте мягкий свет лампы - комфортный и ненапряжный для глаз.

Night Shift можно настроить автоматически с заката до рассвета или задать свои часы. Включается через Настройки, Экран и яркость, Night Shift. Регулируйте температуру цвета с помощью ползунка и почувствуйте разницу сразу - ночное использование телефона станет комфортнее и безопаснее для зрения.

Уменьшение яркости белого (Reduce White Point)

В полной темноте экран iPhone иногда кажется слишком ярким, даже на минимальной настройке яркости. Особенно это заметно на приложениях и веб-страницах с преобладанием белого фона.

Функция Reduce White Point смягчает интенсивность ярких цветов на дисплее. Вместо ослепительно белых тонов, похожих на маленькие прожекторы, цвета становятся мягче для глаз, оставаясь при этом четкими и читаемыми. Она особенно полезна в условиях низкой освещенности, когда даже небольшой блик может раздражать глаза.

Чтобы включить функцию, перейдите в Настройки, Универсальный доступ, Экран и размер текста, активируйте Reduce White Point и настройте интенсивность по вкусу.

Так как функция затемняет яркие цвета, она малоэффективна днем. Можно создать автоматизацию, чтобы включать ее вечером и выключать днем. Так экран iPhone никогда не будет слишком резким для глаз ночью.

Уменьшение прозрачности (Reduce Transparency)

В iOS Apple использует эффекты матового стекла и полупрозрачные меню по всей системе. В iOS 26 прозрачность стала еще более заметной благодаря эффекту Liquid Glass. Хотя полупрозрачный дизайн за кнопками, виджетами и уведомлениями выглядит красиво, он может усложнять чтение текста и постепенно утомлять глаза.

Включение функции Reduce Transparency убирает эти эффекты и повышает контраст на iPhone. Кнопки и фоны становятся более плотными, и глазам не приходится постоянно обрабатывать многослойную визуализацию.

Текст становится легче читать с первого взгляда, что помогает уменьшить зрительное напряжение. Для включения перейдите в Настройки, Универсальный доступ, Экран и размер текста и активируйте Reduce Transparency. Разница в четкости заметна сразу.

Уменьшение движения (Reduce Motion)

Не только прозрачные эффекты утомляют глаза. В iOS используется множество анимаций: приложения "прыгают" на экран, плавные переходы при открытии папок или переключении между приложениями. Они выглядят красиво, но при длительном использовании iPhone могут утомлять глаза.

Функция Reduce Motion сокращает эти анимации и заменяет их более простыми и мягкими эффектами. Страницы появляются и исчезают постепенно вместо масштабирования и сдвига.

Чтобы включить, перейдите в Настройки, Универсальный доступ, Движение и активируйте Reduce Motion. iPhone по-прежнему будет динамичным, но гораздо мягче для глаз. На старых моделях эта функция также может сделать навигацию заметно быстрее.