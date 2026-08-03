Как инвестиции в будущее формируют новые стандарты отрасли: итоги Ukraine Investment Congress

30 июля в киевском КВЦ "Парковый" состоялся Ukraine Investment Congress под темой "Я, ты, общество: инвестиции в будущее страны".

Подробнее о мероприятии рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Мероприятие собрало более 2000 участников - девелоперов, инвесторов, архитекторов, производителей, представителей власти и бизнеса. Одновременно в том же пространстве прошел XVII Всеукраинский архитектурный конкурс "Интерьер года 2026".

Участники и спикеры

К конгрессу присоединились:

Наталия Козловская (заместитель Министра развития громад и территорий Украины)

Роман Джуранюк (заместитель Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации)

Артур Мележик (начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций)

Игорь Рева (заместитель Министра развития Украины (директор Агентства регионального развития Киевской области).

Бизнес и девелоперское сообщество представили Александр Селезнев (Spatium Group), Андрей Вавриш (SAGA Development), Виталий Боруль (CREDO Development), Марк Кестельбойм (Well-Being Contech), Павел Сомов (EcoBud Building Group), Сергей Одарич (ODA Development) Андрей Длигач (Advanter Group), Дмитрий Карпиловский (УкрИнвестКлуб) и Анна Искиердо (AIMM), а также другие представители отрасли.

Главные темы дня

Первая ключевая дискуссия была посвящена внутреннему туризму как защитному активу - модератор Дмитрий Карпиловский, основатель УкрИнвестКлуба, обсудил со спикерами, куда сегодня двигаются деньги украинских инвесторов.

Вторая дискуссия - "Государство в смартфоне" - рассмотрела, как цифровизация разрушает бюрократические барьеры для бизнеса; участие в ней приняли заместитель Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту и представители Минцифры.

Третья панель под названием "Битва активов 2026-27" стала живым разбором того, куда вложить капитал, чтобы приумножить его уже сегодня.

Завершила блок дискуссия о безбарьерности и инклюзивности в развитии пространств, прозрачности и окупаемости фасадных систем в девелопменте и энергетической независимости отрасли.

Отдельным событием стал воркшоп Государственной регуляторной службы - с участием более 70 представителей министерств и государственных служб. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам государственного регулирования, дерегуляции, разрешительных процедур и развитию благоприятной инвестиционной среды в стране.

Вечернюю часть завершила церемония награждения победителей "Интерьер Года 2026".

Конгресс Ukraine Investment Congress (фото: пресс-служба мероприятия)

Победители "Интерьер Года 2026"

Смарт-квартиры до 50 м²

1 место – Cinema – Русакова Ольга (Chapter one)

2 место – TEO apartment – ​​Ивасов, Ткаченко (ater.architects)

3 место – Smart 25 – Исакова, Рошко (Brume studio)

Квартиры 50-100 м²

1 место – KRUTO apartment – ​​Ивасов, Ткаченко (ater.architects)

2 место – Artists’ Apartment – Коцюруба, Олейник (Koba Bureau)

3 место – ZEROVA – Демков, Красильников (moot)

3 место – Грейт 90 – Кисленко, Руден (KYDE)

Квартиры 100-200 м²

1 место – Квартира гедониста – Ольга Грибан (Gryban design)

2 место - Apartment K-02 – Валентинов (Valentirov&Partners)

3 место – BF Penthouse – Журко (SZ interiors)

3 место – VOLIA – Демков, Красильников, Болонна (moot)

Частные дома до 200 м²

2 место – Block House – Лех Юлия (LEKH.design)

3 место – 3D-дом UTU – Ватченко (Antonia Atelier)

Частные дома более 200 м²

2 место – Вилла AERIS – Костельный, Хропота (ISTO)

3 место – BB House – Журко, Олейник (SZ interiors)

Освещение

1 место – Ресторан GALLERY – Expolight

2 место – MOI – Expolight

3 место – FlipDog – Expolight

Общественные / социальные / админ

1 место – REFORM AVENUE – moot design studio

2 место – Piou-piou – Юркевич (Yurkevych architecture)

3 место – УКУ – abmk

Коммерция и офисы

1 место – Artistic office of a notary – Долгопятова (Dolgopiatova Design)

1 место – BANDA Office – ater.architects

2 место – CICI COCO – moot

3 место – Symbol Out – "Нафта"

HoReCa

1 место – More Coffee – Rizdvo

2 место - Henry - Protsenko Olga architects

2 место – Sharikava – Rizdvo

3 место - Pure&Naïve Cafe - ater.architects

Предметный дизайн

1 место – DI.II – Лопарев

2 место – POINT – Kononenko ID

Виниловый пол

1 место – App.55 – Tolochko Design Studio

2 место – Файна-9 – Tomkin studio

3 место – Квартира для молодых – DomiVitam Design

Гран-при

Artistic office of a notary – Долгопятова Оксана (Dolgopiatova Design)

Специальная номинация

"Собрание" - София и Ольга Залиско

На конгрессе UIC вручили награды победителям конкурса "Интерьер года 2026" (фото: пресс-служба мероприятия)

Жюри конкурса: председатель – Валерий Кузнецов. Члены: Лобань, Глуговский, Головченко, Сергеева, Марданова, Мичурин, Алехина, Каширина, Мятко, Филимонов, Игнатюк, Ексарев, Квич, Гой, Бронштейн, Яровая, Войтко.

Председатель оргкомитета: Парубский И.Г.

Партнеры мероприятия:

Организатор – медиагруппа DMNTR; генеральный партнер – Креатор Строй; генеральный спонсор – Elio Home; стратегический партнер – Viyar Stone; премиум партнер – Itum; климатический партнер – Raum Engineering.

Медиапартнеры и информационная поддержка:

Interfax Украина, ФОКУС, Нерухомі, Property Times, UKRiN.UA, Build Portal, MIND, УЦСБ (Украинский центр стального строительства), Royal Design UA, ua.news, Радио Respect, True UA, Эксперт, 44.UA, The Public, Europa Plus Dim.Ria, Технополис, LIGA.NET, Green Post, Проект "прогрессивные", Liga Zakon 360, Телеканал Прямой, Киев Times, Новости: Украина Главный, AMBASSADOR, International Diplomatic Alliance - IDA , Consultinginua, Инсайдер ВСУ, УкрИнвестКлуб, Вечерняя Одесса, Деловая Столица, Izba, НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), РБК-Украина, Форпост, Киев мой Новости Политика, ЧАС ПЕРШИХ, Киев главное, 5 канал, Украина Главное, S club, 3m2.