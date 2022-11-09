RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как и когда будут освобождать левый берег Херсонской области: мнение эксперта

Фото: левый берег Херсонской области вряд ли начнут освобождать до нового года (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины вряд ли до конца этого года начнут продвижение по левобережной части Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, левобережная часть будет освобождаться через Запорожскую область.

"Именно освобождение Запорожской области - это ключ к освобождению всего юга. Как левобережной части Херсонской области, южной части Донецкой, так и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем именно события в Запорожской области будут формировать сценарии, которые будут касаться левобережья Днепра. Я уверен, что это будет происходить не раньше 2023 года", - отметил Коваленко.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ вывести оккупационные войска из Херсона и передислоцировать их на левый берег Днепра. Решение связано с невозможностью обеспечить логистику российской группировки.

РБК-Украина также публиковало мнения экспертов, которые считают, что россиян ждут адские недели в связи с выходом из Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВойна России против Украины