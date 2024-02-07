Как и когда подавать жалобу на работодателя в Польше: советы украинцам

Украинцы в Польше нередко сталкиваются со злоупотреблениями и дискриминацией на работе. Если польский работодатель недоплачивает или заставляет выполнять непредвиденную контрактом работу, следует жаловаться в инспекцию труда.

По каким адресам местных отделов можно обратиться, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Куда обращаться с жалобами: контакты учреждений

Жалобы в инспекцию труда должны рассматриваться по местонахождению работодателя. Жалоба должна содержать такие данные, как имя заявителя, домашний адрес, контактные данные (номер телефона или адрес электронной почты), а также юридическое название компании работодателя и его адрес.

Кроме того, в ней должна быть четко и подробно изложена суть вопроса, указана дата обращения и подпись.

Варшава

ул. Grójecka 186

тел. 22 425 11 94

e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Гданьск

ул. Okopowa 7

тел. 58 520 18 22

e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

Вроцлав

ул. Zielonego Debu 22

тел. 71 37 10 430

e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

Краков

Plac Szczepański 5

тел. 12 424 04 50

e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Щецин

ул. Pszczelna 7

тел. (91) 431 19 30

e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

Познань

ул. Marcellinska 90

тел. 61 628 40 00

e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Лодзь

al. Kościuszki 123

тел. 42 636 23 13

e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

Люблин

Al. Piłsudskiego 13

тел. 81 53 71 131

e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

Катовице

ул. Owocowa 6-6a

тел. 32 60 41 208

e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Зеленая Гура

ул. Декоразыйна 8

тел. 68 451 39 00

e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl

Ополе

ул. Oleska 121 "C"

тел. 77 47 00 900

e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl

Белосток

ул. Fabryczna 2

тел. 85 678 57 00

e-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Ольштын

ул. Коперника 29

тел. 89 524 13 01

e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

Быдгощ

Plac Piastowski 4A

тел. 52 320 24 00

e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Жешув

ул. Gen. St. Macka 4

тел. 17 717 20 00

e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

Кельце

Al. Tysiąclecia Panstwa Polskiego Nº4

тел. 41 343 82 76

e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

Также государственная инспекция предоставляет бесплатные юридические консультации:

801002406 – звонки со стационарных телефонов.

459 595 406 – звонки с мобильных телефонов.

Горячая линия работает в понедельник с 10:00 до 18:00 и со вторника по пятницу – с 09:00 до 15:00.

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Самые распространенные нарушения, на которые обращает внимание инспекция труда

Осуществление трудовой деятельности без оформления трудового договора. Превышение установленной законом продолжительности рабочего времени. Регулярные задержки или неполная выплата заработной платы. Увольнение с работы без надлежащей процедуры регистрации и предоставления соответствующей документации о работе. Допуск к работе лиц без обязательного инструктажа по охране труда. Если работник не прошел обязательное медицинский осмотр перед началом работы. Уклонение от уплаты взносов по социальному страхованию. Это лишает работников социальной защищенности. Невыполнение предписаний или распоряжений инспектора труда. Невыполнение судебных решений по трудовым отношениям.

Фото: Можно жаловаться на сверхурочную работу (gettyimages.com)

Суд по трудовым спорам (Sąd pracy)

Если человек работает в Польше по контракту "umowa o pracę" и между ним и работодателем возникли разногласия, можно обратиться в суд по трудовым спорам (Sąd pracy).

К юрисдикции таких судов относятся, в частности, дела по решениям о незаконном увольнении с работы, возобновлении на работе и восстановлении условий труда и оплаты труда, а также дела о нарушении принципа равного отношения и случаях буллинга.

Иск подается в зарегистрированный офис работодателя или в местный суд (Sąd Rejonowy) по фактическому месту работы.

В иске должно быть указано название суда, которому он адресован, имена и фамилии сторон или их должности (их законных представителей или уполномоченных лиц), вид и описание документа.

Основания для подачи жалобы, перечень доказательств, подтверждающих каждое дело, обоснованность иска, подпись истца (его законного представителя или уполномоченного лица), перечень приложений к иску.

Обратите внимание. Гражданско-правовые договоры не регулируются трудовым законодательством, поэтому возникающие на их основе споры не подпадают под полномочия судов по трудовым делам.