Как и когда подавать жалобу на работодателя в Польше: советы украинцам
Украинцы в Польше нередко сталкиваются со злоупотреблениями и дискриминацией на работе. Если польский работодатель недоплачивает или заставляет выполнять непредвиденную контрактом работу, следует жаловаться в инспекцию труда.
По каким адресам местных отделов можно обратиться, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Куда обращаться с жалобами: контакты учреждений
Жалобы в инспекцию труда должны рассматриваться по местонахождению работодателя. Жалоба должна содержать такие данные, как имя заявителя, домашний адрес, контактные данные (номер телефона или адрес электронной почты), а также юридическое название компании работодателя и его адрес.
Кроме того, в ней должна быть четко и подробно изложена суть вопроса, указана дата обращения и подпись.
Варшава
- ул. Grójecka 186
- тел. 22 425 11 94
- e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl
Гданьск
- ул. Okopowa 7
- тел. 58 520 18 22
- e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl
Вроцлав
- ул. Zielonego Debu 22
- тел. 71 37 10 430
- e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl
Краков
- Plac Szczepański 5
- тел. 12 424 04 50
- e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl
Щецин
- ул. Pszczelna 7
- тел. (91) 431 19 30
- e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl
Познань
- ул. Marcellinska 90
- тел. 61 628 40 00
- e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
Лодзь
- al. Kościuszki 123
- тел. 42 636 23 13
- e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl
Люблин
- Al. Piłsudskiego 13
- тел. 81 53 71 131
- e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl
Катовице
- ул. Owocowa 6-6a
- тел. 32 60 41 208
- e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl
Зеленая Гура
- ул. Декоразыйна 8
- тел. 68 451 39 00
- e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl
Ополе
- ул. Oleska 121 "C"
- тел. 77 47 00 900
- e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl
Белосток
- ул. Fabryczna 2
- тел. 85 678 57 00
- e-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl
Ольштын
- ул. Коперника 29
- тел. 89 524 13 01
- e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl
Быдгощ
- Plac Piastowski 4A
- тел. 52 320 24 00
- e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl
Жешув
- ул. Gen. St. Macka 4
- тел. 17 717 20 00
- e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl
Кельце
- Al. Tysiąclecia Panstwa Polskiego Nº4
- тел. 41 343 82 76
- e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl
Также государственная инспекция предоставляет бесплатные юридические консультации:
- 801002406 – звонки со стационарных телефонов.
- 459 595 406 – звонки с мобильных телефонов.
Горячая линия работает в понедельник с 10:00 до 18:00 и со вторника по пятницу – с 09:00 до 15:00.
Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)
Самые распространенные нарушения, на которые обращает внимание инспекция труда
- Осуществление трудовой деятельности без оформления трудового договора.
- Превышение установленной законом продолжительности рабочего времени.
- Регулярные задержки или неполная выплата заработной платы.
- Увольнение с работы без надлежащей процедуры регистрации и предоставления соответствующей документации о работе.
- Допуск к работе лиц без обязательного инструктажа по охране труда.
- Если работник не прошел обязательное медицинский осмотр перед началом работы.
- Уклонение от уплаты взносов по социальному страхованию. Это лишает работников социальной защищенности.
- Невыполнение предписаний или распоряжений инспектора труда.
- Невыполнение судебных решений по трудовым отношениям.
Фото: Можно жаловаться на сверхурочную работу (gettyimages.com)
Суд по трудовым спорам (Sąd pracy)
Если человек работает в Польше по контракту "umowa o pracę" и между ним и работодателем возникли разногласия, можно обратиться в суд по трудовым спорам (Sąd pracy).
К юрисдикции таких судов относятся, в частности, дела по решениям о незаконном увольнении с работы, возобновлении на работе и восстановлении условий труда и оплаты труда, а также дела о нарушении принципа равного отношения и случаях буллинга.
Иск подается в зарегистрированный офис работодателя или в местный суд (Sąd Rejonowy) по фактическому месту работы.
В иске должно быть указано название суда, которому он адресован, имена и фамилии сторон или их должности (их законных представителей или уполномоченных лиц), вид и описание документа.
Основания для подачи жалобы, перечень доказательств, подтверждающих каждое дело, обоснованность иска, подпись истца (его законного представителя или уполномоченного лица), перечень приложений к иску.
Обратите внимание. Гражданско-правовые договоры не регулируются трудовым законодательством, поэтому возникающие на их основе споры не подпадают под полномочия судов по трудовым делам.
Напомним, мы писали, что временную защиту в Польше могут продлить до 30 июня. За это время будут подготовлены изменения к условиям пребывания.
Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.
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