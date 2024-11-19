Как Харьков будет праздновать очередной Новый год в условиях войны: что говорит мэр

По его словам, город активно работает над созданием праздничной атмосферы для жителей, невзирая на сложные реалии войны.

На площади Свободы и возле оперного театра уже появились первые праздничные инсталляции.

Коммунальные службы также работают над украшением территории возле мэрии, используя декорации, устанавливавшиеся до начала войны.

Терехов добавил, что хотя часть элементов была повреждена вражескими обстрелами, но их восстановление продолжается.

Он отметил, что городские власти пытаются сделать все, чтобы помочь людям отвлечься от реалий войны.

"Мы делаем все возможное, чтобы люди отвлеклись и отдохнули от сложных военных реалий. Инсталляций будет как можно больше, чтобы создать горожанам хорошее настроение", - заявил Терехов.

По его словам, на станциях метрополитена, как и в прошлом году, будут проводиться праздничные мероприятия для детей.

Добавим, что в КГГА уже ответили, планируют ли ставить елку на Софийской площади в Киеве.