Как футбольная сборная Украины может выйти в плей-офф Олимпиады: все возможные варианты

Матч Украина – Аргентина состоится 30 июля в Лионе. Поединок примет арена "Парк Олимпик Лионне". Старт встречи назначен на 18:00 по киевскому времени.

Турнирная ситуация в квартете B группового этапа Олимпийских игр после двух туров для большинства фанатов и обозревателей кажется уникальной. Однако украинские болельщики почувствовали эффект дежавю. Второй раз после Евро-2024 "сине-желтые" и их соперники имеют по 3 очка перед решающими поединками.

В плей-офф турнира в данный момент проходят сборные Аргентины и Марокко. Команда Руслана Ротаня идет на третьей строчке, уступая "Атласским львам" по дополнительному показателю – количеству желтых и красных карточек. Главным критерием на Олимпиаде при равном количестве очков стала разница забитых и пропущенных мячей, а она у украинцев и марокканцев одинакова (0). Пришлось считать "горчичники" и удаление Салюка.

И хотя на Играх-2024 в четвертьфинал выйдут только две лучшие команды (на чемпионате Европы вышли три), сборной Украины может оказаться достаточно и ничьей против аргентинской команды в 3-м туре. Такой результат будет устраивать "сине-желтых", если в параллельном поединке зафиксируют ничейный итог с меньшим количеством голов. Условно говоря, украинцы против сборной Аргентины выдают 1:1 при нулевой ничьей Ирака и марокканцев.

Конечно, попасть в плей-офф подопечные Ротаня смогут и с одинаковыми ничейными счетами. Тогда сборная Марокко должна "обойти" Украину по количеству предупреждений и удалений. Кстати, при равном количестве дисциплинарных баллов организаторам придется провести... жеребьевку. Итак, подзабытое дело подброшенной в воздух монетки живо.

Правда, есть у "сине-желтых" и более простой путь. В противостоянии с "альбиселесте" олимпийской сборной Украины достаточно победить, чтобы гарантированно попасть в 1/4 финала. Да, аргентинская команда будет фаворитом поединка. Однако команда Хавьера Маскерано далеко не безгрешна. То же Марокко это доказало яркой победой на старте турнира.

Правда, это поражение заставит и сборную Аргентины играть на победу. Двукратные олимпийские чемпионы, усиленные чемпионами мира Рульи, Отаменди, Альмадой и Альваресом, обязаны выходить из группы. И хоть "альбиселесте" до стартового свистка и, возможно, согласились бы на ничью, но вряд ли будут "сушить" игру с первых минут. Впрочем, и Украина, Аргентина будут точно следить за ходом событий в Ницце.

Следовательно, из трех возможных итогов противостояния "сине-желтых", прежде всего, удовлетворит победа с любым счетом. Тогда ребята Ротаня наберут 6 очков и гарантированно выйдут в 1/4 финала. Ничья против аргентинцев выведет украинскую команду в плей-офф в случае ничьей с меньшим количеством голов в поединке сборных Ирака и Марокко. Наконец поражение лишит олимпийскую сборную Украины шансов на выход из группы.

В общей сложности на Олимпийских играх-2024 в четырех квартетах соревнуются 16 команд. В 1/4 финала попадут по два лучших коллектива из каждой группы. В настоящее время путевки в плей-офф завоевали олимпийские сборные Испании и Японии.