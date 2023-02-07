Как "крепость" Бахмут сдерживает наступление россиян и почему люди не уезжают из города

Бахмут – самая горячая точка фронта российско-украинской войны. Название небольшого города Донецкой области знают уже во всем мире, возможно даже не очень понимая его точное местонахождение. Президент Владимир Зеленский назвал Бахмут крепостью, отдавать которую врагу никто не планирует.

Российские войска уже семь месяцев пытаются занять город, из которого им может открыться путь для продвижения по Донецкой области. Но здесь оккупанты нарвались на крепкую линию обороны и отчаянное сопротивление украинской армии, которая не дает им пройти.

После взятия россиянами Соледара штурмовые действия вокруг Бахмута усилились. Как долго силы обороны смогут удерживать город и почему население отказывается покидать регион – в репортаже РБК-Украина.



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Кладбище – это место, отведенное для захоронения тел умерших людей. Оно создано скорее для сохранения памяти о тех, кого уже нет с нами. Подобный участок земли находится в каждом населенном пункте. Проезжая мимо, резко возникают прохладные мысли, но они так же быстро и исчезают. Сейчас мы едем по городу Бахмут, который выглядит как большое сплошное кладбище, а мысли о количестве потерь за него не покидают даже на свободной земле.

Уже семь месяцев украинские военные героически удерживают оборону и не пропускают врага в населенный пункт. Сейчас здесь продолжаются самые ожесточенные по всей линии фронта бои. Местные находятся между двумя огнями, засыпая без планов на завтра и уже давно сбившись при счете дней недели.

Держать оборону здесь все сложнее, говорит в разговоре с РБК-Украина глава одной из групп разведки, работающей на этом направлении. "Россияне по 100 человек пробуют штурмовать ВОП (взводные опорные пункты, - ред.). Особенно в районе Опытного, Клещеевки. У них была задача прорвать линию обороны и выйти на определенные рубежи. Сейчас они перегруппировываются, подтягивают силы, потому что потери максимальны, что с их стороны, что с нашей", – отметил в разговоре с РБК-Украина военный, имя которого мы не называем ради его безопасности.

По словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, в Бахмуте хорошо продумана система инженерных заграждений, которая в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость.

"Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается..." – отметил генерал.

Военные не скрывают, что ситуация здесь крайне сложна, в том числе и потому, что у противника есть возможность подтягивать резервы с оккупированных территорий. Частично на некоторых участках трассы Славянск-Бахмут у врага уже есть огневой контроль. На карте DeepState видим, что россияне делают все для того, чтобы взять город в окружение. Чтобы не говорили о враге, он учится в ходе войны и меняет тактику.

"Они взяли моду обходить населенные пункты. Там, где есть возможность построить грамотно наступление не в пределах населенного пункта, они его обходят. За счет лесополос, наших проваленных позиций, они забирают высоты и берут село под огневой контроль. Так они могут выйти на трассу Константиновка - Бахмут", – считает военнослужащий, который сейчас работает в этом направлении, но подчеркивает, что ВСУ к этому готовы.

Проезжая улицу за улицей, мы видим, какие жестокие следы оставляет Россия по всему городу, наступая и уничтожая все на пути к осуществлению мечты кремлевского диктатора – взять Донецкую область. Врага не интересует население, он бьет по всему что можно: многоэтажки, больницы, магазины, аптеки. Здесь не осталось ничего, кроме разбросанных по прилету кирпичей из зданий, в которых раньше жили люди, получали знания или строили планы. Остатки их вещей, разбросанных по дороге, переезжают колеса нашего автомобиля.

Мы въезжаем в западную часть города. Здесь еще несколько недель назад была самая безопасная зона, и можно было увидеть "живые" места, где волонтеры раздавали гуманитарную помощь. Сегодня – здесь пусто и слышны только звуки перестрелки и тяжелого вооружения.

По дороге видим едва ли не единственного местного, который решил пройтись по улицам, надеясь найти волонтеров, которые раньше раздавали продуктовые наборы. Впрочем, сегодня их не было. Здесь их все реже можно найти, ведь город почти на грани уничтожения.

– Почему вы не покидаете Бахмут?

– А куда мне ехать? Здесь все мое. Меня никто не ждет.

– Вы можете здесь погибнуть. Вы уже смирились с этим?

– Да. Но какая разница, оно там так же. Везде сейчас одинаково. Куда мне бежать?

До полномасштабной войны Александр работал в автопарке. Делал свою работу, не ожидал войны в городе, где вырос и прожил почти всю жизнь. Линия фронта была далеко и о боевых действиях мужчина узнавал только из новостей. Сегодня они разворачиваются у него перед глазами.

Пока говорим с местным, слышим свист. Несколько секунд – и взрыв. Громко – где-то рядом. Через несколько минут снова – свист, взрыв. Еще ближе. Люди прячутся в подвалах домов. Они туда уже перебрались "на постоянно", обустраивая места волонтерскими генераторами и обогревателями.

– Мне все отдали ключи и я стерегу здание от мародеров. Ведь они лезут сюда прямо через разбитые после прилетов окна.

– А почему вы не эвакуируетесь? Жизнь же дороже.

– Мне 65 лет. У меня умер сын, оторвался тромб. Я даже не могла его похоронить. Как мне отсюда уезжать? И меня в таком возрасте никуда не возьмут на работу. Мы уезжали сначала, были в Днепре, где за квартиру берут все больше и больше. Потому и вернулись. Раньше я работала в электронном цехе, заработала эту квартиру. А теперь должна куда-то уехать?

В многоэтажке, где женщина "старшая", осталось четверо жителей и единственное утешение – три собаки породы чихуахуа. Когда сильные взрывы, они начинают крутиться и искать взглядом место резких звуков, не понимая, что происходит. Им не объяснить, что лидер соседнего государства решил захватить украинскую землю, уничтожая все на пути. И следующими жертвами могут стать хозяева четырехлапых.

Все, на кого могут рассчитывать местные, это украинские военные, помогающие и продуктами, и медикаментами. Впрочем, они не всегда могут успеть оказать помощь в случае прилета.

По дороге видим кафе. Здание разбито после прямого попадания снаряда. Сюда когда-то заходили выпить кофе, а теперь лежит тело человека, вокруг которого бегает собака и отгоняет незнакомцев. Наверное, охраняет хозяина, не зная, что безопасность для него уже не имеет значения.

Но верность пса выглядит как верность украинской армии, которая продолжает защищать почти убитый город от российского нашествия.

А вражеские войска в это время наступают. Одни из важнейших боев продолжаются в южной части, где проложена дорога на Константиновку. Она играет немаловажную логистическую роль для украинских войск на этой линии фронта.

"Если перережут эту дорогу, то будет тяжелее. Но посмотрим. Сейчас особенно не сладко ребятам в пехоте. Как-то мы заехали к ним, они после боя стояли. 200-й лежал и 300-го перегружали. Взгляд у всех такой был... Как будто смотрят сквозь тебя, будто не видят тебя и не понимают, что ты говоришь. Шок после боя всегда такой молчаливый и неприятный вероятно из-за того, что каждый вспоминает о своем", – вспоминает боец Сергей, который вместе с побратимами сейчас стоит на этом направлении.

Война как наждачка сдирает кожу с тела человека, оставляя только кровоточащие раны хаоса и стирая границу между добром и злом. Единственное, что остается – вера. Хотя в глазах людей, которые остаются на бахмутской сковороде, нет уже ее. Они думают, что смирились со смертью, летающей между их домами. Что не скажешь о военных, которые до конца держат линию обороны.

"Мы в любом случае победим. Даже если придется отойти от Бахмута. Потом все равно вернем. У нас уже есть практика, когда мы возвращали оккупированные территории. Россия просто еще не понимает, что ей конец. Наши будут стоять до конца", – уверен военнослужащий Сергей, до этого участвовавший в боях за Рубежное и Северодонецк.

Вражеская армия прицельно взялась за Бахмут и подходит все ближе. Российские войска пытаются взять город в оперативное окружение, в прямых боях они явно проиграют, а пачки их солдат тоже уже заканчиваются. Сергей призвал не терять надежды и помогать армии, даже если на фоне гремят взрывы и теряется вера. А местных просит покидать регион, пока это возможно.

Единственная относительно безопасная дорога, по которой можно выехать из города, лежит через Часов Яр. Ею мы и покидаем город сожженной земли. Объезжая населенные пункты, к которым россияне подошли почти вплотную, мы прощаемся с Бахмутом, в котором уже началось большое сражение.