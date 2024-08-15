Не как в фильмах. Как правильно делать непрямой массаж сердца человеку

Многие критические состояния предполагают проведение сердечно-легочной реанимации. Умение оказать первую помощь - важный навык для каждого человека, тем более, что в такие моменты время идет на минуты.
Более подробно о том, как правильно провести сердечно-легочную реанимацию, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
При всех обстоятельствах, прежде чем броситься на помощь, нужно убедиться, что нет опасности для вас. Оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Собственная безопасность - приоритет. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает.
Если находящийся перед вами человек имеет видимое кровотечение, то в первую очередь следует его остановить. Наложите на рану стерильную повязку. Можно плотно перевязать рану бинтом или наложить турникет.
Обязательно запишите время наложения жгута, чтобы сообщить врачам. Заметим, что накладывать жгут следует на конечность выше места кровотечения.
Сердечно-легочной реанимации нуждается любой пострадавший человек, который перестал дышать самостоятельно и потерял сознание.
Причиной может быть множество состояний, заболеваний или травм. "Классическими" считают сердечные приступы. Каждая минута промедления увеличивает риски неисправимых повреждений для мозга и смерти человека. Уже через 4-7 минут без кислорода в коре головного мозга начинаются необратимые процессы.
Однако учитывайте еще такие нюансы:
Перед началом каких-либо действий следует обязательно проверить, присутствует ли человек в сознании и присутствует ли дыхание. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить в сознании ли он
Прежде всего, оцените количество слоев одежды на пострадавшем человеке. Если спасителю не мешает, например, футболка на пострадавшем, ее можно не снимать, однако помните, что эффективность помощи - это приоритет.
Вы имеете право убрать всю одежду, если она блокирует обзор, поглощает энергию компрессий (нажатий на грудную клетку) или каким-то образом представляет дискомфорт для выполнения первой помощи.
Положите основание ладони в центр грудной клетки, над ним положите основание второй ладони так, чтобы сформировать замок. Руки должны быть прямо и вертикально.
В таком положении совершайте ритмичные нажатия глубиной в 5-6 см с темпом 100-120 компрессий в течение 1 минуты.
После каждой компрессии грудная клетка должна быть освобождена от давления. Не опирайтесь на нее.
Если есть такая возможность, чередуйтесь с другими людьми, которые умеют делать СЛР каждые 2 минуты или чаще, чтобы восстановить силы и оказывать помощь эффективно.
Если у вас есть соответствующая подготовка и инструментарий, после каждые 30 компрессий необходимо осуществлять искусственную вентиляцию легких.
Это можно делать в несколько способов:
При исполнении обращайте внимание на характер дыхания и движения грудной клетки пострадавшего человека. Важно обеспечивать проходимость дыхательных путей при выдохах, поскольку реанимация осуществляется на спине. В таком положении язык может перекрывать дыхательные пути, когда человек без сознания.
Несмотря на то, что современные, и не только, фильмы учат нас "быстрой" реанимации, где идет счет 5:2, в протоколах оказания доврачебной помощи в Украине указана реанимация именно в формате "30 к 2".
Во время реанимации соблюдайте соотношение "30 к 2", где 30 - это количество нажатий на грудную клетку, а 2 - количество вдохов, которые следует выполнить не более чем в течение 10 секунд. Эффективный вдох должен приподнимать грудную клетку.
Если у вас нет возможности провести искусственную вентиляцию (например, нет клапана, навыки и т.п.), важно помнить, что в крови пострадавшего человека остается определенное количество кислорода. Поэтому реанимация даже без искусственной вентиляции будет эффективна некоторое время - в основном этого хватает до приезда скорой помощи на место происшествия.
Важно продолжать реанимацию до приезда скорой помощи.
Причиной остановиться может быть
Также следует остановиться, когда пострадавший человек начинает подавать признаки жизни. В таком случае ее состояние переоценивается и реанимацию не нужно продолжать, если у человека имеется самостоятельное дыхание, движения и т.д.
Известны случаи, когда людей спасали после достаточно продолжительной реанимации с успешным восстановлением функций мозга после выздоровления.
При подготовке публикации использовалась информация портала "Береги себя", Национальной службы здоровья Украины, Министерства здравоохранения.
Напомним, ранее мы уже писали, о том, как действовать в случае травмы, повлекшей кровотечение.
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