Не как в фильмах. Как правильно делать непрямой массаж сердца человеку

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Как оказать помощь пострадавшему

При всех обстоятельствах, прежде чем броситься на помощь, нужно убедиться, что нет опасности для вас. Оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Собственная безопасность - приоритет. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает.

Если находящийся перед вами человек имеет видимое кровотечение, то в первую очередь следует его остановить. Наложите на рану стерильную повязку. Можно плотно перевязать рану бинтом или наложить турникет.

Обязательно запишите время наложения жгута, чтобы сообщить врачам. Заметим, что накладывать жгут следует на конечность выше места кровотечения.

Когда есть необходимость проводить СЛР

Сердечно-легочной реанимации нуждается любой пострадавший человек, который перестал дышать самостоятельно и потерял сознание.

Причиной может быть множество состояний, заболеваний или травм. "Классическими" считают сердечные приступы. Каждая минута промедления увеличивает риски неисправимых повреждений для мозга и смерти человека. Уже через 4-7 минут без кислорода в коре головного мозга начинаются необратимые процессы.

Однако учитывайте еще такие нюансы:

температура внешней среды, молодой возраст пострадавшего и наличие хронических заболеваний могут сильно уменьшать это время;

чаще спасатель не знает, когда именно произошла остановка сердца (дыхание), поскольку ухудшение состояния, потеря сознания и остановка сердца не происходят одновременно, а нарастают постепенно. А значит - начинать реанимацию нужно максимально быстро, чтобы иметь шанс на спасение жизни и здоровья.

Как качественно оценить состояние пострадавшего человека

Перед началом каких-либо действий следует обязательно проверить, присутствует ли человек в сознании и присутствует ли дыхание. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить в сознании ли он

Убедитесь, что вы, пострадавший и все присутствующие в безопасности.

Осторожно потрясите пострадавшего за плечо и громко обратитесь к нему: "С вами все хорошо?"

Если человек не реагирует, переверните его на спину. Откройте рот человека и убедитесь, что в полости рта отсутствуют посторонние предметы.

Закиньте голову пострадавшего, положив ладонь одной руки на лоб и подняв подбородок кончиками пальцев другой руки. Это позволит выпрямить трахею, которая может быть пережата, и приподнять язык.

В течение не более 10 секунд определите наличие дыхания с помощью приема "слышать, видеть, чувствовать". Количество выдохов свыше 2 в течение 10 секунд свидетельствует о наличии дыхания. Одиночные медленные и громкие дыхания не являются нормальными.

Если дыхание отсутствует или не является нормальным, немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь или попросите помочь с этим присутствующим. Также попросите рядом найти ближайший автоматический внешний дефибриллятор (АЗД), если таковой есть.

Если вы наедине и имеете навыки проведения СЛР, не оставляйте пострадавшего и начинайте реанимацию. Включите на телефоне громкоговоритель или режим "свободные руки" для одновременного проведения СЛР и общения с быстрой диспетчером.

Правильное исполнение реанимации

Прежде всего, оцените количество слоев одежды на пострадавшем человеке. Если спасителю не мешает, например, футболка на пострадавшем, ее можно не снимать, однако помните, что эффективность помощи - это приоритет.

Вы имеете право убрать всю одежду, если она блокирует обзор, поглощает энергию компрессий (нажатий на грудную клетку) или каким-то образом представляет дискомфорт для выполнения первой помощи.

Начало реанимации

Положите основание ладони в центр грудной клетки, над ним положите основание второй ладони так, чтобы сформировать замок. Руки должны быть прямо и вертикально.

В таком положении совершайте ритмичные нажатия глубиной в 5-6 см с темпом 100-120 компрессий в течение 1 минуты.

После каждой компрессии грудная клетка должна быть освобождена от давления. Не опирайтесь на нее.

Если есть такая возможность, чередуйтесь с другими людьми, которые умеют делать СЛР каждые 2 минуты или чаще, чтобы восстановить силы и оказывать помощь эффективно.

Если у вас есть соответствующая подготовка и инструментарий, после каждые 30 компрессий необходимо осуществлять искусственную вентиляцию легких.

Это можно делать в несколько способов:

рот в рот, если вы знаете пострадавшего или имеете с ним родственные связи;

с защитным клапаном, защищающим спасителя от болезней, передающихся воздушно-капельным путем;

используя специальные маски или мешки АМБУ.

При исполнении обращайте внимание на характер дыхания и движения грудной клетки пострадавшего человека. Важно обеспечивать проходимость дыхательных путей при выдохах, поскольку реанимация осуществляется на спине. В таком положении язык может перекрывать дыхательные пути, когда человек без сознания.

Несмотря на то, что современные, и не только, фильмы учат нас "быстрой" реанимации, где идет счет 5:2, в протоколах оказания доврачебной помощи в Украине указана реанимация именно в формате "30 к 2".

Во время реанимации соблюдайте соотношение "30 к 2", где 30 - это количество нажатий на грудную клетку, а 2 - количество вдохов, которые следует выполнить не более чем в течение 10 секунд. Эффективный вдох должен приподнимать грудную клетку.

Если у вас нет возможности провести искусственную вентиляцию (например, нет клапана, навыки и т.п.), важно помнить, что в крови пострадавшего человека остается определенное количество кислорода. Поэтому реанимация даже без искусственной вентиляции будет эффективна некоторое время - в основном этого хватает до приезда скорой помощи на место происшествия.

Как долго нужно делать СЛР

Важно продолжать реанимацию до приезда скорой помощи.

Причиной остановиться может быть

угроза спасателю,

физическая усталость, из-за которой у человека нет возможности эффективно "качать".

Также следует остановиться, когда пострадавший человек начинает подавать признаки жизни. В таком случае ее состояние переоценивается и реанимацию не нужно продолжать, если у человека имеется самостоятельное дыхание, движения и т.д.

Известны случаи, когда людей спасали после достаточно продолжительной реанимации с успешным восстановлением функций мозга после выздоровления.